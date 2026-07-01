Кроос: Сейчас у Германии нет ни одного игрока мирового класса

«Сейчас у нас нет ни одного игрока мирового класса. У нас есть футболисты с потенциалом стать игроками мирового уровня, но это не значит, что они уже являются таковыми. Именно игроки мирового класса сейчас решают исход матчей чемпионата мира. И именно они находятся в списке бомбардиров — там, где и должны быть игроки мирового класса. У нас там нет ни одного. Нужно быть честными», — приводит слова Крооса Sport1 со ссылкой на его тикток-шоу.