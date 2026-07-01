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Кроос: Сейчас у Германии нет ни одного игрока мирового класса

Экс-полузащитник «Реала», чемпион мира в составе сборной Германии Тони Кроос подверг критике уровень игроков нынешней национальной команды.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Oscar J. Barroso/Zuma/TASS

В ночь на 30 июня немецкая сборная под руководством Юлиана Нагельсмана сенсационно уступила Парагваю (1:1, 3:4 — пенальти) в 1/16 финала чемпионата мира.

«Сейчас у нас нет ни одного игрока мирового класса. У нас есть футболисты с потенциалом стать игроками мирового уровня, но это не значит, что они уже являются таковыми. Именно игроки мирового класса сейчас решают исход матчей чемпионата мира. И именно они находятся в списке бомбардиров — там, где и должны быть игроки мирового класса. У нас там нет ни одного. Нужно быть честными», — приводит слова Крооса Sport1 со ссылкой на его тикток-шоу.

Тони Кроос завершил карьеру летом 2024 года после домашнего Евро в возрасте 34 лет. За «Реал» он играл с 2014 года. Кроос завоевал 33 командных титула, выиграл около десятка индивидуальных наград и неоднократно включался в различные символические сборные.

На клубном уровне Кроос провел 754 матча за «Баварию», «Байер» и «Реал», в которых он забил 73 мяча и сделал 166 голевых передач. Также на его счету 114 матчей за сборную Германии, в которых он забил 17 мячей и отдал 21 результативную передачу.

Германия
1:1
По пенальти: 3:4
Основное время: 1:1 (0:1)
Парагвай
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
29.06.2026, 23:30 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium, 63945 зрителей
Главные тренеры
Юлиан Нагельсманн
Густаво Альфаро
Голы
Германия
Кай Хаверц
(Флориан Вирц)
54′
Парагвай
Хулио Энкисо
(Матиас Галарса)
42′
Составы команд
Германия
1
Мануэль Нойер
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
4
Джонатан Та
7
Кай Хаверц
106′
19
Лерой Сане
88′
11
Ник Вольтемаде
17
Флориан Вирц
110′
24
Малик Тшау
2
Антонио Рюдигер
110′
20
Надим Амири
23
Феликс Нмеча
46′
8
Леон Горецка
5
Александр Павлович
79′
3
Вальдемар Антон
26
Дениз Ундав
63′
10
Джамал Мусиала
115′
Парагвай
12
Орландо Хиль
23
Матиас Галарса
117′
15
Густаво Гомес
13
Хосе Канале
14
Андрес Кубас
65′
4
Хуан Хосе Касерес
99′
20
Брайан Охеда
6
Хуниор Алонсо
120′
5
Фабиан Бальбуэна
10
Мигель Альмирон
91′
2
Густаво Веласкес
16
Дамиан Бобадилья
99′
9
Антонио Санабрия
21
Габриэль Авалос
55′
24
Густаво Кабальеро
19
Хулио Энкисо
57′
11
Маурисиу
Статистика
Германия
Парагвай
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
21
7
Удары в створ
6
3
Угловые
16
6
Фолы
18
12
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти