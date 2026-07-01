Кроос: Сейчас у Германии нет ни одного игрока мирового класса

В ночь на 30 июня немецкая сборная под руководством Юлиана Нагельсмана сенсационно уступила Парагваю (1:1, 3:4 — пенальти) в 1/16 финала чемпионата мира.
«Сейчас у нас нет ни одного игрока мирового класса. У нас есть футболисты с потенциалом стать игроками мирового уровня, но это не значит, что они уже являются таковыми. Именно игроки мирового класса сейчас решают исход матчей чемпионата мира. И именно они находятся в списке бомбардиров — там, где и должны быть игроки мирового класса. У нас там нет ни одного. Нужно быть честными», — приводит слова Крооса Sport1 со ссылкой на его тикток-шоу.
Тони Кроос завершил карьеру летом 2024 года после домашнего Евро в возрасте 34 лет. За «Реал» он играл с 2014 года. Кроос завоевал 33 командных титула, выиграл около десятка индивидуальных наград и неоднократно включался в различные символические сборные.
На клубном уровне Кроос провел 754 матча за «Баварию», «Байер» и «Реал», в которых он забил 73 мяча и сделал 166 голевых передач. Также на его счету 114 матчей за сборную Германии, в которых он забил 17 мячей и отдал 21 результативную передачу.
Юлиан Нагельсманн
Густаво Альфаро
Кай Хаверц
(Флориан Вирц)
54′
Хулио Энкисо
(Матиас Галарса)
42′
1
Мануэль Нойер
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
4
Джонатан Та
7
Кай Хаверц
106′
19
Лерой Сане
88′
11
Ник Вольтемаде
17
Флориан Вирц
110′
24
Малик Тшау
2
Антонио Рюдигер
110′
20
Надим Амири
23
Феликс Нмеча
46′
8
Леон Горецка
5
Александр Павлович
79′
3
Вальдемар Антон
26
Дениз Ундав
63′
10
Джамал Мусиала
115′
12
Орландо Хиль
23
Матиас Галарса
117′
15
Густаво Гомес
13
Хосе Канале
14
Андрес Кубас
65′
4
Хуан Хосе Касерес
99′
20
Брайан Охеда
6
Хуниор Алонсо
120′
5
Фабиан Бальбуэна
10
Мигель Альмирон
91′
2
Густаво Веласкес
16
Дамиан Бобадилья
99′
9
Антонио Санабрия
21
Габриэль Авалос
55′
24
Густаво Кабальеро
19
Хулио Энкисо
57′
11
Маурисиу
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти