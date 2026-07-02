Капитан сборной США: матч против Бельгии будет для нас как финал

Победу американской сборной принесли точные удары Фоларина Балогуна (45') и Малика Тиллмана (82'). На 64-й минуте американцы остались в меньшинстве после удаления Балогуна за грубый фол на защитнике сборной Боснии и Герцеговины Тарике Мухаремовиче.
«В матчах на вылет простых игр не бывает, и мы на это не рассчитывали. После удаления сборной США пришлось перестроиться и терпеть, но парни отдали все силы. Малик Тиллман забил невероятный штрафной, который снял напряжение. Теперь наши мысли только о понедельничном матче в Сиэтле против Бельгии — это будет финал для нас», — сказал Пулишич.
В ⅛ финала сборная США сыграет со сборной Бельгии, которая оказалась сильнее команды Сенегала (3:2, д.в.). Встреча пройдет в Сиэтле в ночь на вторник, 7 июля. Начало матча — в 03:00 по московскому времени.
Маурисио Почеттино
Сергей Барбарез
Фоларин Балогун
45′
Малик Тилльман
82′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
5
Энтони Робинсон
17
Малик Тилльман
4
Тайлер Адамс
20
Фоларин Балогун
64′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
8
Уэстон Маккенни
90′
7
Джованни Рейна
2
Сержиньо Дест
87′
14
Себастиан Берхалтер
10
Кристиан Пулишич
88′
9
Рикардо Пепи
1
Никола Василь
7
Амар Дедич
4
Тарик Мухаремович
19
Керим Алайбегович
21
Степан Раделич
80′
10
Эрмедин Демирович
5
Сеад Колашинац
75′
15
Амар Мемич
8
Армин Гигович
51′
6
Беньямин Тахирович
14
Иван Шуньич
51′
26
Эрмин Махмич
18
Никола Катич
75′
23
Харис Табакович
11
Эдин Джеко
51′
20
Эсмир Байрактаревич
Главный судья
Рафаэл Клаус
(Бразилия)
Боковой судья
Дарио Эррера
(Аргентина)
Боковой судья
Данило Манис
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти