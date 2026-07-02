Капитан сборной США: матч против Бельгии будет для нас как финал

«В матчах на вылет простых игр не бывает, и мы на это не рассчитывали. После удаления сборной США пришлось перестроиться и терпеть, но парни отдали все силы. Малик Тиллман забил невероятный штрафной, который снял напряжение. Теперь наши мысли только о понедельничном матче в Сиэтле против Бельгии — это будет финал для нас», — сказал Пулишич.