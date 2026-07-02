Определились 10 участников ⅛ финала плей-офф ЧМ-2026

Общее число команд, обеспечивших себе место в следующей стадии турнира, достигло десяти.
Путевки в ⅛ финала плей-офф ЧМ-2026 оформили сборные Бельгии, США и Англии. Таким образом, на данный момент известны следующие участники плей-офф: Парагвай, Франция, Канада, Марокко, Бразилия, Норвегия, Англия, Мексика, США и Бельгия.
Также сформированы пять пар ⅛ финала: Парагвай — Франция, Канада — Марокко, США — Бельгия, Мексика — Англия и Бразилия — Норвегия.
Оставшиеся участники ⅛ финала плей-офф турнира определятся после завершения последних матчей стадии 1/16 финала. Матчи следующего раунда пройдут с 4 по 7 июля.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Маурисио Почеттино
Сергей Барбарез
Фоларин Балогун
45′
Малик Тилльман
82′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
5
Энтони Робинсон
17
Малик Тилльман
4
Тайлер Адамс
20
Фоларин Балогун
64′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
8
Уэстон Маккенни
90′
7
Джованни Рейна
2
Сержиньо Дест
87′
14
Себастиан Берхалтер
10
Кристиан Пулишич
88′
9
Рикардо Пепи
1
Никола Василь
7
Амар Дедич
4
Тарик Мухаремович
19
Керим Алайбегович
21
Степан Раделич
80′
10
Эрмедин Демирович
5
Сеад Колашинац
75′
15
Амар Мемич
8
Армин Гигович
51′
6
Беньямин Тахирович
14
Иван Шуньич
51′
26
Эрмин Махмич
18
Никола Катич
75′
23
Харис Табакович
11
Эдин Джеко
51′
20
Эсмир Байрактаревич
Главный судья
Рафаэл Клаус
(Бразилия)
Боковой судья
Дарио Эррера
(Аргентина)
Боковой судья
Данило Манис
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти