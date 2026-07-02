«Это не красная». Почеттино — об удалении форварда США Балогуна

На 64-й минуте Балогун получил красную карточку за наступ на голеностоп защитника сборной Боснии и Герцеговины Тарика Мухаремовича.
«На мой взгляд, это не красная карточка. Там не было намерения наступить на ногу соперника. Если есть намерение нанести вред оппоненту — согласен, это я понимаю. Но в данном случае это было обычное единоборство, в котором футболисты боролись за мяч, и их ноги приземляются на газон, разве нет?» — сказал Почеттино.
Балогун с тремя мячами является лучшим бомбардиром сборной США на ЧМ-2026. Он забил первый мяч в ворота Боснии, а также отметился дублем в матче 1-го тура группового этапа против сборной Парагвая (4:0).
В ⅛ финала сборная США сыграет со сборной Бельгии, которая оказалась сильнее команды Сенегала (3:2, д.в.). Встреча пройдет в Сиэтле в ночь на вторник, 7 июля. Начало матча — в 03:00 по московскому времени.
Маурисио Почеттино
Сергей Барбарез
Фоларин Балогун
45′
Малик Тилльман
82′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
5
Энтони Робинсон
17
Малик Тилльман
4
Тайлер Адамс
20
Фоларин Балогун
64′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
8
Уэстон Маккенни
90′
7
Джованни Рейна
2
Сержиньо Дест
87′
14
Себастиан Берхалтер
10
Кристиан Пулишич
88′
9
Рикардо Пепи
1
Никола Василь
7
Амар Дедич
4
Тарик Мухаремович
19
Керим Алайбегович
21
Степан Раделич
80′
10
Эрмедин Демирович
5
Сеад Колашинац
75′
15
Амар Мемич
8
Армин Гигович
51′
6
Беньямин Тахирович
14
Иван Шуньич
51′
26
Эрмин Махмич
18
Никола Катич
75′
23
Харис Табакович
11
Эдин Джеко
51′
20
Эсмир Байрактаревич
Главный судья
Рафаэл Клаус
(Бразилия)
Боковой судья
Дарио Эррера
(Аргентина)
Боковой судья
Данило Манис
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти