«Это не красная». Почеттино — об удалении форварда США Балогуна

«На мой взгляд, это не красная карточка. Там не было намерения наступить на ногу соперника. Если есть намерение нанести вред оппоненту — согласен, это я понимаю. Но в данном случае это было обычное единоборство, в котором футболисты боролись за мяч, и их ноги приземляются на газон, разве нет?» — сказал Почеттино.