Нани: Роналду будет забивать до конца ЧМ-2026, поверьте мне

«Всем следует максимально постараться наладить контакт с Криштиану. Он будет забивать голы до конца турнира. Поверьте мне. Большинство хотят, чтобы он играл, а некоторые не хотят, потому что считают, что команда теряет энергию и возможность прессинговать с большей отдачей. Но мы не должны забывать, что он способен решить исход игры. Криштиану отвлекает внимание защитников.



Очевидно, что ему нужно адаптировать свою игру к системе, которую создает тренер, и чтобы все понимали его движения. Например, если я бегу и забираю за собой двух игроков, это не имеет значения, если никто не бежит на свободное пространство», — сказал Нани.