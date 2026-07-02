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Нани: Роналду будет забивать до конца ЧМ-2026, поверьте мне

Бывший полузащитник сборной Португалии Нани поделился ожиданиями от капитана национальной команды Криштиану Роналду в плей-офф ЧМ-2026. Об этом сообщает The Athletic.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Всем следует максимально постараться наладить контакт с Криштиану. Он будет забивать голы до конца турнира. Поверьте мне. Большинство хотят, чтобы он играл, а некоторые не хотят, потому что считают, что команда теряет энергию и возможность прессинговать с большей отдачей. Но мы не должны забывать, что он способен решить исход игры. Криштиану отвлекает внимание защитников.

Очевидно, что ему нужно адаптировать свою игру к системе, которую создает тренер, и чтобы все понимали его движения. Например, если я бегу и забираю за собой двух игроков, это не имеет значения, если никто не бежит на свободное пространство», — сказал Нани.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/16 финала, 3.07.2026, 2:00
Португалия
-
Хорватия
-

41-летний Роналду провел на ЧМ-2026 три матча и забил два мяча — оба в ворота сборной Узбекистана (5:0) в матче 2-го тура группового этапа.

В 1/16 финала сборная Португалии сыграет со сборной Хорватии. Встреча пройдет в Торонто в ночь на пятницу, 3 июля. Начало матча — в 02:00 по московскому времени.

Колумбия
0:0
Первый тайм: 0:0
Португалия
Футбол, Чемпионат мира, Группа K
28.06.2026, 02:30 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium
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