Швайнштайгер назвал сборную Германии посредственной

Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер раскритиковал выступление национальной команды после вылета с чемпионата мира-2026. Его слова приводит Welt.
«Мы посредственны. Это абсолютная правда. Нужно перестроиться, а это требует много сил и энергии», — заявил Швайнштайгер.
По мнению бывшего футболиста, Немецкий футбольный союз должен решить, способен ли главный тренер Юлиан Нагельсманн провести необходимую перестройку команды. Швайнштайгер также отметил, что специалист допускал ошибки в коммуникации.
Сборная Германии завершила выступление на чемпионате мира-2026, уступив Парагваю в 1/16 финала в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.
Юлиан Нагельсманн
Густаво Альфаро
Кай Хаверц
(Флориан Вирц)
54′
Хулио Энсисо
(Матиас Галарса)
42′
1
Мануэль Нойер
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
4
Джонатан Та
7
Кай Хаверц
106′
19
Лерой Сане
88′
11
Ник Вольтемаде
17
Флориан Вирц
110′
24
Малик Тшау
2
Антонио Рюдигер
110′
20
Надим Амири
23
Феликс Нмеча
46′
8
Леон Горецка
5
Александр Павлович
79′
3
Вальдемар Антон
26
Дениз Ундав
63′
10
Джамал Мусиала
115′
12
Орландо Хиль
23
Матиас Галарса
117′
15
Густаво Гомес
13
Хосе Канале
14
Андрес Кубас
65′
4
Хуан Хосе Касерес
99′
20
Брайан Охеда
6
Хуниор Алонсо
120′
5
Фабиан Бальбуэна
10
Мигель Альмирон
91′
2
Густаво Веласкес
16
Дамиан Бобадилья
99′
9
Антонио Санабрия
21
Габриэль Авалос
55′
24
Густаво Кабальеро
19
Хулио Энсисо
57′
11
Маурисиу
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти