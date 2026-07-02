Немецкий футбольный союз посоветовал Нагельсману уйти в отставку

29 июня сборная Германии уступила команде Парагвая (1:1, 3:4 — по пенальти) в матче 1/16 финала чемпионата мира и завершила свое выступление на турнире. На пресс-конференции после игры Нагельсман заявил, что хочет остаться на посту главного тренера.
По данным Плеттенберга, Немецкий футбольный союз планирует уволить Нагельсмана, если тот не уйдет в отставку. Немецкий Sky сообщает, что Юрген Клопп готов возглавить сборную Германии и примет предложение, если такое поступит. Флориан Плеттенберг утверждает, что и в DFB идеальным вариантом считают именно экс-тренера «Ливерпуля».
38-летний Нагельсман возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года. Его соглашение действует до лета 2028 года. Под руководством специалиста Германия дошла до четвертьфинала домашнего Евро-2024. Сам Нагельсман сообщил, что не подаст в отставку после провала сборной на ЧМ-2026.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.