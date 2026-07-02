Немецкий футбольный союз посоветовал Нагельсману уйти в отставку

По данным Плеттенберга, Немецкий футбольный союз планирует уволить Нагельсмана, если тот не уйдет в отставку. Немецкий Sky сообщает, что Юрген Клопп готов возглавить сборную Германии и примет предложение, если такое поступит. Флориан Плеттенберг утверждает, что и в DFB идеальным вариантом считают именно экс-тренера «Ливерпуля».