В Торонто из-за жары отменили показ матчей ЧМ на площади

Власти канадского города 2 июля отменили публичные трансляции матчей чемпионата мира по футболу на площади Натана Филлипса. Как сообщает CTV News, решение связано с экстремальной жарой, которая установилась в городе с начала недели. В городе действует предупреждение о жаре («оранжевый» уровень), и власти посчитали, что проведение массового просмотра матчей на открытом пространстве потребует слишком больших ресурсов для обеспечения безопасности людей.
«Из-за прогнозируемой экстремальной жары в четверг и необходимости задействовать ресурсы для безопасного управления большими скоплениями людей на фан-маршах, стадионе Торонто и фестивале болельщиков, все трансляции матчей на площади отменены», — говорится в заявлении города.
Однако фан-фестиваль ФИФА у форта Йорк продолжит работу. Там, по данным CTV News, будут действовать усиленные меры для борьбы с жарой: установки для распыления воды, затененные зоны для охлаждения, пункты с бесплатной питьевой водой и дежурство медиков.
3 июля в 2 часа ночи по московскому времени в Торонто на стадионе «Би-Эм-О Филд» состоится матч 1/16 финала между Португалией и Хорватией. Это последняя игра чемпионата мира, которую примет Торонто.