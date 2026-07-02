В Торонто из-за жары отменили показ матчей ЧМ на площади

Власти канадского города 2 июля отменили публичные трансляции матчей чемпионата мира по футболу на площади Натана Филлипса. Как сообщает CTV News, решение связано с экстремальной жарой, которая установилась в городе с начала недели. В городе действует предупреждение о жаре («оранжевый» уровень), и власти посчитали, что проведение массового просмотра матчей на открытом пространстве потребует слишком больших ресурсов для обеспечения безопасности людей.