Ямаль и Кубарси повторили достижение времен Пеле на ЧМ

Сборные не заявляли сразу двух игроков не старше 19 лет в стартовом составе на матч плей-офф на мировых первенствах с 1958 года. Тогда это были Пеле и Алтафини, а на текущем турнире в основе Испании сыграют Ямаль и Кубарси.
Нападающий Ламин Ямаль и защитник Пау Кубарси стали первой парой игроков не старше 19 лет, вошедшей в стартовый состав одной сборной на матч плей-офф чемпионата мира, за 68 лет, сообщила пресс-служба статистической платформы Opta.
Ямалю 18 лет, Кубарси — 19. Они с первых минут сыграют за сборную Испании в матче 1/16 финала с командой Австрии. Встреча пройдет на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, штат Калифорния, США.
В предыдущий раз сразу два игрока в этой возрастной категории выходили в стартовом составе одной сборной на четвертьфинальный матч Бразилия — Уэльс в 1958 году. Это были бразильцы Пеле и Жозе Алтафини. Пеле забил победный гол (1:0). Для Алтафини это был последний матч за сборную Бразилии, которая тогда впервые стала чемпионом мира. После этого он выступал за Италию с 1961 года.
Луис Де ла Фуэнте
Ральф Рангник
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
15
Алекс Баэна
10
Дани Ольмо
21
Микель Ойярсабаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
20
Педри
1
Александр Шлагер
5
Штефан Пош
20
Конрад Лаймер
18
Романо Шмид
9
Марсель Забитцер
24
Пауль Ваннер
11
Михаэль Грегорич
3
Кевин Дансо
8
Давид Алаба
6
Николас Зайвальд
4
Ксавер Шлагер
Главный судья
Гленн Нюберг
(Швеция)
Боковой судья
Махбод Бейги
(Швеция)
Боковой судья
Андреас Седерквист
(Швеция)
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