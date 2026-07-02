Ямаль и Кубарси повторили достижение времен Пеле на ЧМ

Сборные не заявляли сразу двух игроков не старше 19 лет в стартовом составе на матч плей-офф на мировых первенствах с 1958 года. Тогда это были Пеле и Алтафини, а на текущем турнире в основе Испании сыграют Ямаль и Кубарси.



Нападающий Ламин Ямаль и защитник Пау Кубарси стали первой парой игроков не старше 19 лет, вошедшей в стартовый состав одной сборной на матч плей-офф чемпионата мира, за 68 лет, сообщила пресс-служба статистической платформы Opta.



Ямалю 18 лет, Кубарси — 19. Они с первых минут сыграют за сборную Испании в матче 1/16 финала с командой Австрии. Встреча пройдет на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, штат Калифорния, США.



В предыдущий раз сразу два игрока в этой возрастной категории выходили в стартовом составе одной сборной на четвертьфинальный матч Бразилия — Уэльс в 1958 году. Это были бразильцы Пеле и Жозе Алтафини. Пеле забил победный гол (1:0). Для Алтафини это был последний матч за сборную Бразилии, которая тогда впервые стала чемпионом мира. После этого он выступал за Италию с 1961 года.