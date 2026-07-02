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Ямаль и Кубарси повторили достижение времен Пеле на ЧМ

Они стали первой парой игроков до 19 лет, вышедшие в старте сборной в плей-офф.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сборные не заявляли сразу двух игроков не старше 19 лет в стартовом составе на матч плей-офф на мировых первенствах с 1958 года. Тогда это были Пеле и Алтафини, а на текущем турнире в основе Испании сыграют Ямаль и Кубарси.

Нападающий Ламин Ямаль и защитник Пау Кубарси стали первой парой игроков не старше 19 лет, вошедшей в стартовый состав одной сборной на матч плей-офф чемпионата мира, за 68 лет, сообщила пресс-служба статистической платформы Opta.

Ямалю 18 лет, Кубарси — 19. Они с первых минут сыграют за сборную Испании в матче 1/16 финала с командой Австрии. Встреча пройдет на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, штат Калифорния, США.

В предыдущий раз сразу два игрока в этой возрастной категории выходили в стартовом составе одной сборной на четвертьфинальный матч Бразилия — Уэльс в 1958 году. Это были бразильцы Пеле и Жозе Алтафини. Пеле забил победный гол (1:0). Для Алтафини это был последний матч за сборную Бразилии, которая тогда впервые стала чемпионом мира. После этого он выступал за Италию с 1961 года.

Испания
3:0
Первый тайм: 0:0
Австрия
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
2.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
SoFi Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Ральф Рангник
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
15
Алекс Баэна
10
Дани Ольмо
21
Микель Ойярсабаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
20
Педри
Австрия
1
Александр Шлагер
5
Штефан Пош
20
Конрад Лаймер
18
Романо Шмид
9
Марсель Забитцер
24
Пауль Ваннер
11
Михаэль Грегорич
3
Кевин Дансо
8
Давид Алаба
6
Николас Зайвальд
4
Ксавер Шлагер
Судейская бригада
Главный судья
Гленн Нюберг
(Швеция)
Боковой судья
Махбод Бейги
(Швеция)
Боковой судья
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(Швеция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Гол
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  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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