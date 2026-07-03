Тренер сборной Хорватии поделился ожиданиями от матча с Португалией

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча против сборной Португалии в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.



Игра пройдет в ночь со 2 на 3 июля в Торонто и начнется в 02:00 по московскому времени.



«Я уверен, что это будет битва полузащитников. У Португалии превосходные игроки в средней линии, они очень тактически грамотны. В таком матче каждая ошибка будет наказана. Это команда, которая в любой момент хочет владеть мячом. У нее мало слабых мест, и она способна создавать опасность в любую секунду», — приводит слова Далича Reuters.



Португалия вышла в плей-офф ЧМ-2026 со второй строчки в группе K, набрав 5 очков. Хорватия заняла второе место в группе L с 6 очками.



Лучший результат сборной Сборная Хорватии по футболу на чемпионатах мира — второе место на ЧМ-2018 в России. Лучший результат Сборная Португалии по футболу на чемпионатах мира — третье место на ЧМ-1966 в Англии.