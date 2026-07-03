Роналду назвал пенальти против Хорватии «эмоциональным прорывом»

На 68-й минуте 41-летний португалец сравнял счет, реализовав пенальти. За семь минут до этого эпизода он забил гол, который был отменен из-за офсайда. В итоге Роналду был признан лучшим игроком этой встречи.
«Сегодня нам пришлось научиться страдать, чтобы выиграть турнир такого масштаба. Сегодняшний матч был очень интересным для зрителей. В первом тайме мы достаточно хорошо контролировали игру, второй тайм был более хаотичным. Они забили гол, мы немного напряглись, но эмоциональный прорыв произошел, когда мы реализовали пенальти. С этого момента игра стала проще. У нас все еще были некоторые трудности, но в этом и заключается суть соревнований, и мы должны продолжать двигаться вперед», — сказал Роналду.
В ⅛ финала сборная Португалии сыграет со сборной Испании. Встреча пройдет в Далласе в понедельник, 6 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
ЧМ-2026 завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).
Роберто Мартинес
Златко Далич
Криштиану Роналду
68′
Гонсалу Рамуш
(Рафаэл Леау)
90+4′
Иван Перишич
(Йосип Станишич)
53′
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
17
Рафаэл Леау
3
Рубен Диаш
17′
13
Ренату Вейга
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
63′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
63′
9
Гонсалу Рамуш
8
Бруну Фернандеш
63′
26
Франсишку Консейсау
7
Криштиану Роналду
81′
21
Рубен Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
62′
10
Бернарду Силва
1
Доминик Ливакович
2
Йосип Станишич
14
Иван Перишич
90+8′
17
Петар Сучич
6
Йосип Шутало
3
Марин Понграчич
10
Лука Модрич
59′
13
Никола Влашич
90′
4
Йошко Гвардиол
16
Мартин Батурина
68′
15
Марио Пашалич
11
Анте Будимир
46′
20
Игор Матанович
8
Матео Ковачич
90′
9
Андрей Крамарич
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Боковой судья
Ян Эрик Энган
(Норвегия)
Боковой судья
Исаак Башевкин
(Норвегия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти