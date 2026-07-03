Роналду назвал пенальти против Хорватии «эмоциональным прорывом»

«Сегодня нам пришлось научиться страдать, чтобы выиграть турнир такого масштаба. Сегодняшний матч был очень интересным для зрителей. В первом тайме мы достаточно хорошо контролировали игру, второй тайм был более хаотичным. Они забили гол, мы немного напряглись, но эмоциональный прорыв произошел, когда мы реализовали пенальти. С этого момента игра стала проще. У нас все еще были некоторые трудности, но в этом и заключается суть соревнований, и мы должны продолжать двигаться вперед», — сказал Роналду.