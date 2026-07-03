Елагин: будем созерцать либо слезы Роналду, либо рыдания Ямаля

Последний раз сборные Португалии и Испании встречались друг с другом на ЧМ в 2018 году на групповом этапе. Тот матч завершился результативной ничьей — 3:3, а Роналду отметился хет-триком. В июне 2025 года Португалия обыграла Испанию (2:2, пен. 5:3) в финале Лиги наций, один из мячей также забил Роналду.