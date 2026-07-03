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Елагин: будем созерцать либо слезы Роналду, либо рыдания Ямаля

Футбольный комментатор Александр Елагин высказался по поводу выхода сборных Испании и Португалии в ⅛ финала ЧМ-2026.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне в 1/16 финала испанцы обыграли сборную Австрии (3:0), а португальцы — сборную Хорватии (2:1). В ⅛ финала команды сыграют друг с другом. Встреча пройдет в Далласе в понедельник, 6 июля.

«6-го весь мир будет созерцать либо слезы Криштиану, либо рыдания Ямаля. 6-го в Далласе кто-то из них произнесет сакральные слова: Хьюстон у нас проблемы…» — написал Елагин в своем телеграм-канале.

Последний раз сборные Португалии и Испании встречались друг с другом на ЧМ в 2018 году на групповом этапе. Тот матч завершился результативной ничьей — 3:3, а Роналду отметился хет-триком. В июне 2025 года Португалия обыграла Испанию (2:2, пен. 5:3) в финале Лиги наций, один из мячей также забил Роналду.

ЧМ-2026 завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).