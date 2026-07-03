Нагельсманн уходит из сборной Германии после провала на ЧМ-2026

Нагельсманн возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года. Под его руководством «бундесманшафт» провела 37 матчей, в которых одержала 23 победы при шести ничьих и восьми поражениях. До прихода в национальную команду Нагельсманн был главным тренером «Хоффенхайма» (2016−2019), «Лейпцига» (2019−2021) и «Баварии» (2021−2023).