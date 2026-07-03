Нагельсманн уходит из сборной Германии после провала на ЧМ-2026

Накануне в штаб-квартире Федерации футбола Германии (DFB) во Франкфурте состоялась трехчасовая встреча с тренером, на которой 38-летнему специалисту было предложено завершить работу со сборной. Стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который действовал до лета 2028 года.
Ранее сообщалось, что DFB готова выплатить Нагельсману компенсацию за разрыв контракта в размере семи миллионов евро.
Напомним, в 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Германии сенсационно уступила сборной Парагвая (1:1, пен. 3:4). Немецкая сборная в третий раз кряду не смогла выйти в ⅛ финала чемпионата мира.
Нагельсманн возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года. Под его руководством «бундесманшафт» провела 37 матчей, в которых одержала 23 победы при шести ничьих и восьми поражениях. До прихода в национальную команду Нагельсманн был главным тренером «Хоффенхайма» (2016−2019), «Лейпцига» (2019−2021) и «Баварии» (2021−2023).
Юлиан Нагельсманн
Густаво Альфаро
Кай Хаверц
(Флориан Вирц)
54′
Хулио Энсисо
(Матиас Галарса)
42′
1
Мануэль Нойер
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
4
Джонатан Та
7
Кай Хаверц
106′
19
Лерой Сане
88′
11
Ник Вольтемаде
17
Флориан Вирц
110′
24
Малик Тшау
2
Антонио Рюдигер
110′
20
Надим Амири
23
Феликс Нмеча
46′
8
Леон Горецка
5
Александр Павлович
79′
3
Вальдемар Антон
26
Дениз Ундав
63′
10
Джамал Мусиала
115′
12
Орландо Хиль
23
Матиас Галарса
117′
15
Густаво Гомес
13
Хосе Канале
14
Андрес Кубас
65′
4
Хуан Хосе Касерес
99′
20
Брайан Охеда
6
Хуниор Алонсо
120′
5
Фабиан Бальбуэна
10
Мигель Альмирон
91′
2
Густаво Веласкес
16
Дамиан Бобадилья
99′
9
Антонио Санабрия
21
Габриэль Авалос
55′
24
Густаво Кабальеро
19
Хулио Энсисо
57′
11
Маурисиу
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти