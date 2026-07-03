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Нагельсманн уходит из сборной Германии после провала на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн покидает свой пост после вылета с ЧМ-2026. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне в штаб-квартире Федерации футбола Германии (DFB) во Франкфурте состоялась трехчасовая встреча с тренером, на которой 38-летнему специалисту было предложено завершить работу со сборной. Стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который действовал до лета 2028 года.

Ранее сообщалось, что DFB готова выплатить Нагельсману компенсацию за разрыв контракта в размере семи миллионов евро.

Напомним, в 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Германии сенсационно уступила сборной Парагвая (1:1, пен. 3:4). Немецкая сборная в третий раз кряду не смогла выйти в ⅛ финала чемпионата мира.

Нагельсманн возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года. Под его руководством «бундесманшафт» провела 37 матчей, в которых одержала 23 победы при шести ничьих и восьми поражениях. До прихода в национальную команду Нагельсманн был главным тренером «Хоффенхайма» (2016−2019), «Лейпцига» (2019−2021) и «Баварии» (2021−2023).

Германия
1:1
По пенальти: 3:4
Основное время: 1:1 (0:1)
Парагвай
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
29.06.2026, 23:30 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium, 63945 зрителей
Главные тренеры
Юлиан Нагельсманн
Густаво Альфаро
Голы
Германия
Кай Хаверц
(Флориан Вирц)
54′
Парагвай
Хулио Энсисо
(Матиас Галарса)
42′
Составы команд
Германия
1
Мануэль Нойер
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
4
Джонатан Та
7
Кай Хаверц
106′
19
Лерой Сане
88′
11
Ник Вольтемаде
17
Флориан Вирц
110′
24
Малик Тшау
2
Антонио Рюдигер
110′
20
Надим Амири
23
Феликс Нмеча
46′
8
Леон Горецка
5
Александр Павлович
79′
3
Вальдемар Антон
26
Дениз Ундав
63′
10
Джамал Мусиала
115′
Парагвай
12
Орландо Хиль
23
Матиас Галарса
117′
15
Густаво Гомес
13
Хосе Канале
14
Андрес Кубас
65′
4
Хуан Хосе Касерес
99′
20
Брайан Охеда
6
Хуниор Алонсо
120′
5
Фабиан Бальбуэна
10
Мигель Альмирон
91′
2
Густаво Веласкес
16
Дамиан Бобадилья
99′
9
Антонио Санабрия
21
Габриэль Авалос
55′
24
Густаво Кабальеро
19
Хулио Энсисо
57′
11
Маурисиу
Статистика
Германия
Парагвай
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
21
7
Удары в створ
6
3
Угловые
16
6
Фолы
18
12
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти