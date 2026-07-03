Клопп готов возглавить сборную Германии после ухода Нагельсманна

Юрген Клопп был главным тренером «Майнца» (2001−2008), дортмундской «Боруссии» (2008−2015) и «Ливерпуля» (2015−2024). В общей сложности он выиграл 13 трофеев, в том числе дважды становился чемпионом Бундеслиги (2011, 2012), а также выигрывал АПЛ (2020) и Лигу чемпионов (2019).