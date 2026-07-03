Клопп готов возглавить сборную Германии после ухода Нагельсманна

По информации источника, 59-летний специалист выразил готовность принять национальную команду после ухода Юлиана Нагельсманна. Ранее стало известно, что он будет уволен с должности главного тренера национальной команды на фоне вылета с ЧМ-2026.
Напомним, в 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Германии сенсационно уступила сборной Парагвая (1:1, пен. 3:4). Немецкая сборная в третий раз кряду не смогла выйти в ⅛ финала чемпионата мира.
Клопп покинул «Ливерпуль» после окончания сезона-2023/24 и приостановил тренерскую деятельность на неопределенный срок. В 2025 году он стал главой футбольного направления компании «Ред Булл».
По информации The Telegraph, Клопп на данный момент не проявляет интереса к тренерской работе на клубном уровне и готов рассматривать только варианты с национальными сборными.
Юрген Клопп был главным тренером «Майнца» (2001−2008), дортмундской «Боруссии» (2008−2015) и «Ливерпуля» (2015−2024). В общей сложности он выиграл 13 трофеев, в том числе дважды становился чемпионом Бундеслиги (2011, 2012), а также выигрывал АПЛ (2020) и Лигу чемпионов (2019).
Юлиан Нагельсманн
Густаво Альфаро
Кай Хаверц
(Флориан Вирц)
54′
Хулио Энсисо
(Матиас Галарса)
42′
1
Мануэль Нойер
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
4
Джонатан Та
7
Кай Хаверц
106′
19
Лерой Сане
88′
11
Ник Вольтемаде
17
Флориан Вирц
110′
24
Малик Тшау
2
Антонио Рюдигер
110′
20
Надим Амири
23
Феликс Нмеча
46′
8
Леон Горецка
5
Александр Павлович
79′
3
Вальдемар Антон
26
Дениз Ундав
63′
10
Джамал Мусиала
115′
12
Орландо Хиль
23
Матиас Галарса
117′
15
Густаво Гомес
13
Хосе Канале
14
Андрес Кубас
65′
4
Хуан Хосе Касерес
99′
20
Брайан Охеда
6
Хуниор Алонсо
120′
5
Фабиан Бальбуэна
10
Мигель Альмирон
91′
2
Густаво Веласкес
16
Дамиан Бобадилья
99′
9
Антонио Санабрия
21
Габриэль Авалос
55′
24
Густаво Кабальеро
19
Хулио Энсисо
57′
11
Маурисиу
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти