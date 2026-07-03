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Генич спрогнозировал весь плей-офф ЧМ, поставив в финал Колумбию

Футбольный комментатор Константин Генич в эфире «Матч ТВ» дал прогноз на всю сетку плей-офф ЧМ-2026 вплоть до финала.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Согласно его прогнозу, чемпионом мира в третий раз станет сборная Франции, которая в решающем матче обыграет сборную Колумбии. При этом колумбийцы по пути к решающему матчу выбьют действующих чемпионов мира — аргентинцев, а также родоначальников футбола — англичан.

Также по мнению Генича, сборные США, Канады и Мексики, представляющие страны-хозяйки ЧМ-2026, завершат свои выступления на мундиале на стадии ⅛ финала.

⅛ финала (4−7 июля):

  • Парагвай — Франция
  • Канада — Марокко
  • Португалия — Испания
  • США — Бельгия
  • Бразилия — Норвегия
  • Мексика — Англия
  • Аргентина — Австралия / Египет
  • Швейцария — Колумбия

¼ финала (9−11 июля):

  • Аргентина — Колумбия
  • Бразилия — Англия
  • Франция — Марокко
  • Испания — Бельгия

½ финала (14−15 июля):

  • Франция — Испания
  • Англия — Колумбия

Матч за третье место (18 июля):

  • Испания — Англия

Финал (19 июля):

  • Франция — Колумбия

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).

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