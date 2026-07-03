Генич спрогнозировал весь плей-офф ЧМ, поставив в финал Колумбию

Согласно его прогнозу, чемпионом мира в третий раз станет сборная Франции, которая в решающем матче обыграет сборную Колумбии. При этом колумбийцы по пути к решающему матчу выбьют действующих чемпионов мира — аргентинцев, а также родоначальников футбола — англичан.
Также по мнению Генича, сборные США, Канады и Мексики, представляющие страны-хозяйки ЧМ-2026, завершат свои выступления на мундиале на стадии ⅛ финала.
⅛ финала (4−7 июля):
- Парагвай — Франция
- Канада — Марокко
- Португалия — Испания
- США — Бельгия
- Бразилия — Норвегия
- Мексика — Англия
- Аргентина — Австралия / Египет
- Швейцария — Колумбия
¼ финала (9−11 июля):
- Аргентина — Колумбия
- Бразилия — Англия
- Франция — Марокко
- Испания — Бельгия
½ финала (14−15 июля):
- Франция — Испания
- Англия — Колумбия
Матч за третье место (18 июля):
- Испания — Англия
Финал (19 июля):
- Франция — Колумбия
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).