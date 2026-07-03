Капитан Алжира завершил карьеру в сборной после вылета с ЧМ-2026

Последним матчем 35-летнего вингера за национальную команду стала встреча 1/16 финала плей-офф мирового первенства, в которой алжирцы уступили сборной Швейцарии со счетом 0:2.
«Это мое последнее выступление в составе сборной», — заявил Марез.
Марез выступал за сборную Алжира с 2014 года. За это время он провел 119 матчей, забил 40 голов и отдал 45 результативных передач. В 2019 году капитан привел национальную команду к победе на Кубке африканских наций.
На клубном уровне Марез выигрывал Английскую Премьер-лигу с «Лестер Сити», а затем стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Англии в составе «Манчестер Сити». Сейчас футболист выступает за клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли».
Мурат Якин
Владимир Петкович
Бриль Эмболо
(Жоан Манзамби)
10′
Дан Ндой
46′
1
Грегор Кобель
13
Рикардо Родригес
4
Нико Эльведи
5
Мануэль Аканджи
8
Ремо Фройлер
10
Гранит Джака
6
Денис Закария
87′
3
Сильван Видмер
11
Дан Ндой
87′
20
Мишель Эбишер
17
Рубен Варгас
71′
19
Ноа Окафор
9
Жоан Манзамби
71′
22
Фабиан Ридер
7
Бриль Эмболо
83′
23
Зеки Амдуни
23
Люка Зидан
15
Райан Аит Нури
10
Фарес Шаиби
36′
22
Ибрахим Маза
2
Аисса Манди
21
Рами Бенсебаини
17
Рафик Бельгали
82′
20
Адиль Булбина
6
Рамиз Зерруки
58′
13
Жауан Хаджам
19
Набиль Бенталеб
71′
14
Хишам Будауи
72′
7
Рияд Махрез
71′
11
Анис Хадж-Мусса
8
Уссем Ауар
58′
9
Амин Гуири
Главный судья
Яэль Фалькон
(Аргентина)
Боковой судья
Максимильано Дель Йессо
(Аргентина)
Боковой судья
Факундо Родригес
(Аргентина)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти