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Капитан Алжира завершил карьеру в сборной после вылета с ЧМ-2026

Капитан сборной Алжира Рияд Марез завершил международную карьеру после вылета команды с ЧМ-2026. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Последним матчем 35-летнего вингера за национальную команду стала встреча 1/16 финала плей-офф мирового первенства, в которой алжирцы уступили сборной Швейцарии со счетом 0:2.

«Это мое последнее выступление в составе сборной», — заявил Марез.

Марез выступал за сборную Алжира с 2014 года. За это время он провел 119 матчей, забил 40 голов и отдал 45 результативных передач. В 2019 году капитан привел национальную команду к победе на Кубке африканских наций.

На клубном уровне Марез выигрывал Английскую Премьер-лигу с «Лестер Сити», а затем стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Англии в составе «Манчестер Сити». Сейчас футболист выступает за клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли».


Швейцария
2:0
Первый тайм: 1:0
Алжир
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
3.07.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
BC Place, 52497 зрителей
Главные тренеры
Мурат Якин
Владимир Петкович
Голы
Швейцария
Бриль Эмболо
(Жоан Манзамби)
10′
Дан Ндой
46′
Составы команд
Швейцария
1
Грегор Кобель
13
Рикардо Родригес
4
Нико Эльведи
5
Мануэль Аканджи
8
Ремо Фройлер
10
Гранит Джака
6
Денис Закария
87′
3
Сильван Видмер
11
Дан Ндой
87′
20
Мишель Эбишер
17
Рубен Варгас
71′
19
Ноа Окафор
9
Жоан Манзамби
71′
22
Фабиан Ридер
7
Бриль Эмболо
83′
23
Зеки Амдуни
Алжир
23
Люка Зидан
15
Райан Аит Нури
10
Фарес Шаиби
36′
22
Ибрахим Маза
2
Аисса Манди
21
Рами Бенсебаини
17
Рафик Бельгали
82′
20
Адиль Булбина
6
Рамиз Зерруки
58′
13
Жауан Хаджам
19
Набиль Бенталеб
71′
14
Хишам Будауи
72′
7
Рияд Махрез
71′
11
Анис Хадж-Мусса
8
Уссем Ауар
58′
9
Амин Гуири
Статистика
Швейцария
Алжир
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
11
8
Удары в створ
5
2
Угловые
4
2
Фолы
10
12
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Яэль Фалькон
(Аргентина)
Боковой судья
Максимильано Дель Йессо
(Аргентина)
Боковой судья
Факундо Родригес
(Аргентина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти