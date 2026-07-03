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СМИ узнали, сколько ФИФА платит за офис в башне Трампа и отели

ФИФА платит 40 тысяч долларов в месяц за аренду офиса в башне Дональда Трампа в Нью-Йорке. Об этом сообщает The Telegraph.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
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Источник: AP 2024

Офис организации располагается в башне Trump Tower на Манхэттене, однако, как сообщается, он используется в основном для проведения встреч на высоком уровне, а 90% работы, связанной с чемпионатом мира-2026, выполняется в Майами. ФИФА утверждает, что платит за аренду рыночную цену.

Кроме того, высокопоставленные футбольные чиновники в частном порядке утверждают, что ФИФА, как ожидается, потратит более 200 миллионов долларов на гостиничные номера в этом году. В ФИФА оспорили эту цифру, но отказались назвать общую сумму расходов.

«В этом году ФИФА станет одним из крупнейших в мире плательщиков за гостиничные номера», — заявил источник The Telegraph.

ФИФА в рамках собрания решила разместить представителей национальных федераций в отеле Ritz Carlton в Майами, где стоимость номера составляет 1000 долларов за ночь.