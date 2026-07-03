СМИ узнали, сколько ФИФА платит за офис в башне Трампа и отели

Кроме того, высокопоставленные футбольные чиновники в частном порядке утверждают, что ФИФА, как ожидается, потратит более 200 миллионов долларов на гостиничные номера в этом году. В ФИФА оспорили эту цифру, но отказались назвать общую сумму расходов.