Сборная Германии уволила Нагельсмана, начав переговоры с Клоппом

Юрген Клопп был главным тренером «Майнца», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля». В общей сложности он выиграл 13 трофеев, в том числе дважды становился чемпионом Бундеслиги (2011, 2012), а также выигрывал АПЛ (2020) и Лигу чемпионов (2019). Клопп покинул «Ливерпуль» после окончания сезона-2023/24 и приостановил тренерскую деятельность на неопределенный срок. В 2025 году он стал главой футбольного направления компании «Ред Булл».