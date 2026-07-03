Сборная Германии уволила Нагельсмана, начав переговоры с Клоппом

38-летний специалист подал в отставку накануне на конфиденциальном совещании с руководством DFB. Ранее на этой неделе сборная Германии завершила выступление на ЧМ-2026, проиграв в 1/16 финала команде Парагвая (1:1, 3:4 — по пенальти).
Нагельсманн возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года. Под его руководством «бундесманшафт» провела 37 матчей, в которых одержала 23 победы при шести ничьих и восьми поражениях. До прихода в национальную команду Нагельсманн был главным тренером «Хоффенхайма», «Лейпцига» и «Баварии».
В DFB сообщили, что намерены провести переговоры с Юргеном Клоппом. «Он уже дал понять, что в целом готов занять эту должность», — отмечается в заявлении организации.
Юрген Клопп был главным тренером «Майнца», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля». В общей сложности он выиграл 13 трофеев, в том числе дважды становился чемпионом Бундеслиги (2011, 2012), а также выигрывал АПЛ (2020) и Лигу чемпионов (2019). Клопп покинул «Ливерпуль» после окончания сезона-2023/24 и приостановил тренерскую деятельность на неопределенный срок. В 2025 году он стал главой футбольного направления компании «Ред Булл».