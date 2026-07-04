Дуглас Сантос объяснил свое прозвище в Бразилии

«Думаю, что прозвище “рис с фасолью” означает умение делать простые вещи на высоком уровне. Я очень много тренируюсь, я упорно готовился, чтобы вернуться в сборную спустя девять лет. Поэтому не хотел упускать этот шанс и выполняю все, что просит мистер (Анчелотти) и его тренерский штаб. Слава Богу, все получается. Я продолжу отдавать всего себя, чтобы этот “рис с фасолью с хорошей приправой” и дальше приносил радость всем бразильским болельщикам», — приводит слова Сантоса Globo.