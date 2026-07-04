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Дуглас Сантос объяснил свое прозвище в Бразилии

Защитник сборной Бразилии и петербургского «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что воспринимает с юмором прозвище, которое ему дали болельщики.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
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Источник: AP 2024

Футболиста называют «рис с фасолью».

«Думаю, что прозвище “рис с фасолью” означает умение делать простые вещи на высоком уровне. Я очень много тренируюсь, я упорно готовился, чтобы вернуться в сборную спустя девять лет. Поэтому не хотел упускать этот шанс и выполняю все, что просит мистер (Анчелотти) и его тренерский штаб. Слава Богу, все получается. Я продолжу отдавать всего себя, чтобы этот “рис с фасолью с хорошей приправой” и дальше приносил радость всем бразильским болельщикам», — приводит слова Сантоса Globo.

В ⅛ финала ЧМ-2026 сборная Бразилии встретится с командой Норвегии. Матч состоится 5 июля в 23:00 по московскому времени.

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