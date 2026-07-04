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Дидье Дешам рассказал об атмосфере в сборной Франции перед матчем с Парагваем

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о внутренней обстановке в команде и собственных функциях.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
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Источник: AP 2024

Как сообщает RMC Sport, он отметил, что на протяжении 14 лет получает удовольствие от своей деятельности и осознает привилегию и гордость быть на этом посту.

«Конечно, на мне лежит ответственность. Я знаю, что заслуга в первую очередь принадлежит игрокам, а затем, как следствие, тренеру и штабу. Помимо футбольных качеств игроков, есть еще и человеческая сторона. Мы участвуем в спортивном приключении, и судить нас будут по результатам. Но это также и человеческое приключение», — заявил Дешам.

Он также добавил, что основным критерием является спортивный, однако в коллективе сохраняется хороший настрой и дружеские связи.

«Кланов у нас нет. Все они нацелены на результат. Чем меньше мне приходится вмешиваться, тем лучше. Я общаюсь с ними, много разговариваю — коллективно и индивидуально, чтобы подготовить их, или если что-то идет вразрез с коллективными интересами. Нам редко приходится вмешиваться в этот аспект. У них отличный характер», — приводит слова тренера RMC Sport.

Сборная Франции встретится с командой Парагвая в ⅛ финала чемпионата мира. Матч состоится 6 июля, начало в 0:00 по московскому времени.

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