Дидье Дешам рассказал об атмосфере в сборной Франции перед матчем с Парагваем

«Кланов у нас нет. Все они нацелены на результат. Чем меньше мне приходится вмешиваться, тем лучше. Я общаюсь с ними, много разговариваю — коллективно и индивидуально, чтобы подготовить их, или если что-то идет вразрез с коллективными интересами. Нам редко приходится вмешиваться в этот аспект. У них отличный характер», — приводит слова тренера RMC Sport.