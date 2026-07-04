Идея Трампа: совместный просмотр футбола с Обамой, Байденом и Бушами

«Может, мне следует пригласить Барака Хусейна Обаму, Джо Байдена с Бушами или (Джорджем — ред.) Бушем. Возможно, мне следует пригласить некоторых из этих людей, чтобы вместе посмотреть футбольную игру», — сказал Трамп.