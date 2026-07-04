Идея Трампа: совместный просмотр футбола с Обамой, Байденом и Бушами

Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление он сделал в интервью второй леди США Уше Вэнс.
«Может, мне следует пригласить Барака Хусейна Обаму, Джо Байдена с Бушами или (Джорджем — ред.) Бушем. Возможно, мне следует пригласить некоторых из этих людей, чтобы вместе посмотреть футбольную игру», — сказал Трамп.
По мнению американского лидера, подобный шаг вызовет значительный интерес со стороны представителей СМИ. В ходе беседы Трамп использовал термин football, который в США обозначает американский футбол, а не soccer, применяемый для традиционного европейского вида спорта.
«Разве это не было бы милой историей?» — задался вопросом президент.