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Идея Трампа: совместный просмотр футбола с Обамой, Байденом и Бушами

Президент США Дональд Трамп допустил возможность приглашения в Белый дом бывших глав государства, в том числе Барака Обаму и Джо Байдена, для совместного просмотра матча по футболу.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление он сделал в интервью второй леди США Уше Вэнс.

«Может, мне следует пригласить Барака Хусейна Обаму, Джо Байдена с Бушами или (Джорджем — ред.) Бушем. Возможно, мне следует пригласить некоторых из этих людей, чтобы вместе посмотреть футбольную игру», — сказал Трамп.

По мнению американского лидера, подобный шаг вызовет значительный интерес со стороны представителей СМИ. В ходе беседы Трамп использовал термин football, который в США обозначает американский футбол, а не soccer, применяемый для традиционного европейского вида спорта.

«Разве это не было бы милой историей?» — задался вопросом президент.