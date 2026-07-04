Хабиб назвал Кабо-Верде открытием чемпионата мира

«Этот турнир, конечно, удивляет. А впереди еще столько матчей интересных. Просто как может команда из ниоткуда, команда, в которой не понятно кто играет, вот так зарубиться с действующими чемпионами мира.



То ли еще будет, как говорится. Кабо-Верде однозначно открытие турнира и команда, которую запомнят на долгие годы. Игроки реально герои своей страны. Вот так прославили свою страну на весь мир, а ведь большинство футбольных болельщиков даже не знали о существовании такой страны, не говоря о ее местонахождении», — написал Нурмагомедов.