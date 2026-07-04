Хабиб назвал Кабо-Верде открытием чемпионата мира

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высказался о выступлении сборной Кабо-Верде на чемпионате мира-2026. Пост он опубликовал в своем телеграм-канале.
Кабо-Верде дошло до 1/16 финала турнира и уступило Аргентине в дополнительное время со счетом 2:3. Для команды это был первый чемпионат мира в истории.
«Этот турнир, конечно, удивляет. А впереди еще столько матчей интересных. Просто как может команда из ниоткуда, команда, в которой не понятно кто играет, вот так зарубиться с действующими чемпионами мира.
То ли еще будет, как говорится. Кабо-Верде однозначно открытие турнира и команда, которую запомнят на долгие годы. Игроки реально герои своей страны. Вот так прославили свою страну на весь мир, а ведь большинство футбольных болельщиков даже не знали о существовании такой страны, не говоря о ее местонахождении», — написал Нурмагомедов.
Сборная Кабо-Верде на групповом этапе не проиграла Испании и Уругваю. Команда вышла в плей-офф и едва не выбила Аргентину, которая является действующим чемпионом мира.
Аргентина после победы над Кабо-Верде вышла в ⅛ финала чемпионата мира-2026. Следующим соперником команды Лионеля Скалони станет сборная Египта.
Нурмагомедов завершил карьеру в MMA в 2020 году. Он ушел из спорта непобежденным, выиграв все 29 профессиональных боев.
Лионель Скалони
Педру Лейтау Бриту
Лионель Месси
(Лисандро Мартинес)
29′
Лисандро Мартинес
(Алексис Макаллистер)
92′
Диней Боржес
111′
Дерой Дуарте
(Райан Мендеш да Граса)
59′
Сидни Лопеш Кабрал
(Янник Семеду)
103′
23
Эмилиано Мартинес
13
Кристиан Ромеро
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
104′
4
Гонсало Монтиэль
115′
25
Факундо Медина
85′
3
Николас Тальяфико
7
Родриго де Пауль
84′
5
Леандро Паредес
16
Тьяго Альмада
63′
9
Хулиан Альварес
22
Лаутаро Мартинес
63′
15
Николас Гонсалес
1
Возинья
22
Стивен Морейра
13
Сидни Лопеш Кабрал
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
20
Райан Мендеш да Граса
80′
26
Элио Варела
7
Жоване Кабрал
80′
17
Вилли Семеду
21
Нуну Да Кошта
67′
10
Жамиру Монтейру
6
Кевин Ленини
68′
100′
16
Янник Семеду
15
Ларос Дуарте
67′
19
Дайлон Ливраменто
14
Дерой Дуарте
100′
9
Жилсон Тавареш Беншимол
Главный судья
Дрю Фишер
(Канада)
Боковой судья
Мишель Барвежен
(Канада)
Боковой судья
Лайс Арфа
(Канада)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти