Тчуамени пропустит матч Франции с Парагваем на ЧМ

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени пропустит матч ⅛ финала чемпионата мира-2026 против Парагвая из-за травмы. Об этом сообщает RMC Sport.
По данным источника, футболист почувствовал дискомфорт в бедре во время пятничной тренировки. В штабе сборной Франции рассчитывают, что Тчуамени сможет восстановиться к четвертьфиналу, если повреждение не усугубится.
Матч Франции и Парагвая пройдет в ночь на 5 июля по московскому времени. Победитель этой пары в четвертьфинале сыграет с сильнейшим в матче Марокко и Канады.
Тчуамени 26 лет. С лета 2022 года он выступает за мадридский «Реал». В составе клуба полузащитник выигрывал Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Кубок Испании, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
За сборную Франции Тчуамени провел 49 матчей, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. В 2021 году он помог национальной команде выиграть Лигу наций.
На чемпионате мира-2026 Тчуамени выходил в стартовом составе в трех из четырех матчей сборной Франции. Команда Дидье Дешама выиграла группу I, набрав девять очков в трех турах.
Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые проводится с участием 48 сборных и завершится 19 июля.