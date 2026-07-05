Клопп согласился возглавить сборную Германии

Юрген Клопп согласился занять пост главного тренера сборной Германии. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в соцсети X.
По данным источника, принципиальное решение уже принято. При этом детали долгосрочного контракта еще обсуждаются.
Ранее пост главного тренера сборной Германии покинул Юлиан Нагельсман. Немецкая команда завершила выступление на чемпионате мира-2026 после поражения от Парагвая в 1/16 финала.
Клоппу 59 лет. Его последним клубом был «Ливерпуль», который он возглавлял с 2015 по 2024 год. Под руководством немецкого тренера команда выиграла Лигу чемпионов, чемпионат Англии, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В 2019 и 2020 годах Клопп признавался лучшим тренером года по версии Международной федерации футбола. После ухода из «Ливерпуля» он работал руководителем футбольных операций в системе «Ред Булл». Детали его ухода из компании также должны быть согласованы.
До «Ливерпуля» Клопп тренировал дортмундскую «Боруссию». С ней он дважды выигрывал чемпионат Германии, взял Кубок страны и в 2013 году дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Баварии» со счетом 1:2.
С 2001 по 2008 год Клопп возглавлял «Майнц». В сезоне-2003/04 команда под его руководством впервые в истории вышла в Бундеслигу.
Сборная Германии выиграла чемпионат мира четыре раза. Последний титул команда завоевала в 2014 году в Бразилии.