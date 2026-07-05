«В США скромнее»: Аршавин сравнил ЧМ-2018 с мундиалем в России

«На чемпионате мира в России я не был. Изнутри его не видел. Но если судить по кадрам, масштабность гуляний была в разы больше в России. Потому что это было не только в Москве, но и в других городах. А в США, хоть много городов и матчей, но все выглядит скромнее», — сказал Аршавин.