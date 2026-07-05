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«В США скромнее»: Аршавин сравнил ЧМ-2018 с мундиалем в России

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин заявил, что чемпионат мира 2026 года выглядит скромнее турнира 2018 года в России.

Все новости футбола в МАКС
Источник: РИА "Новости"

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин в беседе с «Чемпионатом» сравнил атмосферу чемпионата мира 2026 года с турниром 2018 года, который проходил в России.

«На чемпионате мира в России я не был. Изнутри его не видел. Но если судить по кадрам, масштабность гуляний была в разы больше в России. Потому что это было не только в Москве, но и в других городах. А в США, хоть много городов и матчей, но все выглядит скромнее», — сказал Аршавин.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде.

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