Тренер Парагвая отверг оскорбления в адрес Дешама

«Нет, нет, нет, нет. В футболе нельзя опускаться так низко. Я думал, вы говорите о спорах между игроками. Я очень восхищаюсь Дидье Дешамом и очень его уважаю. Конечно, были разногласия — например, по решениям VAR, когда одна сторона требовала пенальти, а другая говорила нет, — но нет, нет, нет. Честно говоря, лично я ничего подобного не слышал. Не думаю, потому что знаю свой тренерский штаб: мы не опускаемся до такой низости. Футбол — это не война. Если бы я услышал что-то подобное, я бы выступил против. Нет, нет, нет… Это неприемлемо при любых обстоятельствах», — заявил Альфаро.