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Тренер Парагвая отверг оскорбления в адрес Дешама

Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро заявил, что его штаб не оскорблял умершую мать Дидье Дешама после матча с Францией на ЧМ-2026.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро в разговоре с L'Equipe отверг версию о том, что представители его штаба оскорбляли умершую мать главного тренера сборной Франции Дидье Дешама.

Франция обыграла Парагвай со счетом 1:0 в ⅛ финала чемпионата мира. После матча Дешам на пресс-конференции высказался о поведении парагвайской скамейки.

«Я не собираюсь критиковать Парагвай, каждая команда играет так, как хочет, хотя я бы обошелся без оскорблений со скамейки напротив, особенно некоторых», — сказал Дешам.

По данным L'Equipe, последние слова во французских СМИ и в делегации сборной Франции восприняли как намек на смерть матери Дешама, которая произошла во время этого чемпионата мира. Альфаро заявил, что был удивлен таким вопросом.

«Нет, нет, нет, нет. В футболе нельзя опускаться так низко. Я думал, вы говорите о спорах между игроками. Я очень восхищаюсь Дидье Дешамом и очень его уважаю. Конечно, были разногласия — например, по решениям VAR, когда одна сторона требовала пенальти, а другая говорила нет, — но нет, нет, нет. Честно говоря, лично я ничего подобного не слышал. Не думаю, потому что знаю свой тренерский штаб: мы не опускаемся до такой низости. Футбол — это не война. Если бы я услышал что-то подобное, я бы выступил против. Нет, нет, нет… Это неприемлемо при любых обстоятельствах», — заявил Альфаро.

Тренер Парагвая признал, что во время встречи были конфликты, трения и стычки, но подчеркнул, что после финального свистка подошел к Дешаму, поздравил его и пожелал сборной Франции удачи в борьбе за титул.

Парагвай
0:1
Первый тайм: 0:0
Франция
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
5.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Lincoln Financial Field, 68324 зрителя
Главные тренеры
Густаво Альфаро
Дидье Дешам
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
70′
Составы команд
Парагвай
12
Орландо Хиль
4
Хуан Хосе Касерес
6
Хуниор Алонсо
23
Матиас Галарса
2
Густаво Веласкес
8
Диего Гомес
14
Андрес Кубас
15
Густаво Гомес
71′
11
Маурисиу
10
Мигель Альмирон
71′
21
Габриэль Авалос
19
Хулио Энсисо
61′
24
Густаво Кабальеро
3
Омар Альдерете
58′
13
Хосе Канале
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
3
Люка Динь
11
Майкл Олисе
90+7′
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
6
Ману Коне
81′
14
Адриен Рабьо
7
Усман Дембеле
84′
24
Райан Шерки
12
Брэдли Барколя
19′
61′
20
Дезире Дуэ
Статистика
Парагвай
Франция
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
5
15
Удары в створ
1
5
Угловые
2
12
Фолы
13
11
Судейская бригада
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Боковой судья
Тимур Гайнуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Андрей Цапенко
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти