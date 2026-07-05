Тренер Парагвая отверг оскорбления в адрес Дешама

Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро в разговоре с L'Equipe отверг версию о том, что представители его штаба оскорбляли умершую мать главного тренера сборной Франции Дидье Дешама.
Франция обыграла Парагвай со счетом 1:0 в ⅛ финала чемпионата мира. После матча Дешам на пресс-конференции высказался о поведении парагвайской скамейки.
«Я не собираюсь критиковать Парагвай, каждая команда играет так, как хочет, хотя я бы обошелся без оскорблений со скамейки напротив, особенно некоторых», — сказал Дешам.
По данным L'Equipe, последние слова во французских СМИ и в делегации сборной Франции восприняли как намек на смерть матери Дешама, которая произошла во время этого чемпионата мира. Альфаро заявил, что был удивлен таким вопросом.
«Нет, нет, нет, нет. В футболе нельзя опускаться так низко. Я думал, вы говорите о спорах между игроками. Я очень восхищаюсь Дидье Дешамом и очень его уважаю. Конечно, были разногласия — например, по решениям VAR, когда одна сторона требовала пенальти, а другая говорила нет, — но нет, нет, нет. Честно говоря, лично я ничего подобного не слышал. Не думаю, потому что знаю свой тренерский штаб: мы не опускаемся до такой низости. Футбол — это не война. Если бы я услышал что-то подобное, я бы выступил против. Нет, нет, нет… Это неприемлемо при любых обстоятельствах», — заявил Альфаро.
Тренер Парагвая признал, что во время встречи были конфликты, трения и стычки, но подчеркнул, что после финального свистка подошел к Дешаму, поздравил его и пожелал сборной Франции удачи в борьбе за титул.
Густаво Альфаро
Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
70′
12
Орландо Хиль
4
Хуан Хосе Касерес
6
Хуниор Алонсо
23
Матиас Галарса
2
Густаво Веласкес
8
Диего Гомес
14
Андрес Кубас
15
Густаво Гомес
71′
11
Маурисиу
10
Мигель Альмирон
71′
21
Габриэль Авалос
19
Хулио Энсисо
61′
24
Густаво Кабальеро
3
Омар Альдерете
58′
13
Хосе Канале
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
3
Люка Динь
11
Майкл Олисе
90+7′
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
6
Ману Коне
81′
14
Адриен Рабьо
7
Усман Дембеле
84′
24
Райан Шерки
12
Брэдли Барколя
19′
61′
20
Дезире Дуэ
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Боковой судья
Тимур Гайнуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Андрей Цапенко
(Узбекистан)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти