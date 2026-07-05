Анчелотти заявил, что у Бразилии нет плана «анти-Холанд»

«Все знают, как он действует. Мне нечего объяснять защитникам, как играть против него.



Они, очевидно, уже несколько раз играли против него, поэтому мы сосредоточены только на том, чтобы хорошо подготовиться к матчу, понять основные характеристики соперника. Мы знаем, что норвежцы очень опасны в атаке.



Норвегия — сложная команда, у нее есть структура и очень хорошая организация. Нам нужно сыграть на своем лучшем уровне, но думаю, сейчас мы можем это сделать, потому что уверены в себе после тяжелого матча с Японией», — добавил Анчелотти.