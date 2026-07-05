Анчелотти заявил, что у Бразилии нет плана «анти-Холанд»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что команда не готовит отдельный план против нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда перед матчем ⅛ финала чемпионата мира-2026. Об этом сообщает ESPN.
«Не думаю, что существует такая вещь, как план “анти-Холанд”. Мне не нужно объяснять своим игрокам, как защищаться, они встречались с ним несколько раз.
Наша команда находится в оптимальном состоянии. Однако нам нужно продолжать прибавлять», — сказал Анчелотти.
Тренер также отметил, что Бразилия должна готовиться не только к Холанду, а ко всей сборной Норвегии.
«Все знают, как он действует. Мне нечего объяснять защитникам, как играть против него.
Они, очевидно, уже несколько раз играли против него, поэтому мы сосредоточены только на том, чтобы хорошо подготовиться к матчу, понять основные характеристики соперника. Мы знаем, что норвежцы очень опасны в атаке.
Норвегия — сложная команда, у нее есть структура и очень хорошая организация. Нам нужно сыграть на своем лучшем уровне, но думаю, сейчас мы можем это сделать, потому что уверены в себе после тяжелого матча с Японией», — добавил Анчелотти.
Полузащитник сборной Бразилии Бруно Гимараэс отдельно высказался о Холанде.
«Он действительно нечто особенное. Нам нужно и защищаться, и атаковать. Мы должны атаковать, но при этом нужно следить, чтобы кто-то оставался рядом с ним, потому что одним касанием он может решить матч. Мы не хотим позволить ему это сделать», — сказал Гимараэс.
Бразилия заняла первое место в группе C, а в 1/16 финала обыграла Японию благодаря голу Габриэла Мартинелли в компенсированное время. Матч Бразилия — Норвегия пройдет на стадионе «Метлайф» 5 июля. Победитель этой пары в четвертьфинале сыграет с Англией или Мексикой.
ESPN отмечает, что Бразилия сыграет без полузащитника Лукаса Пакета, который получил травму задней поверхности бедра в матче с Японией. Нападающий Рафинья может вернуться в состав после повреждения бедра.