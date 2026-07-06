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Почеттино о решении ФИФА по Балогуну: 99% согласны, что красная несправедлива

Наставник сборной США Маурисио Почеттино поддержал решение ФИФА временно приостановить дисквалификацию Фоларина Балогуна перед матчем ⅛ финала ЧМ-2026 против Бельгии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

24-летний нападающий был удален на 64-й минуте встречи 1/16 финала ЧМ-2026 с Боснией и Герцеговиной (2:0) за опасный наступ на голеностоп защитника Тарика Мухаремовича. Однако позднее ФИФА разрешила Балогуну сыграть в следующем матче до окончательного рассмотрения эпизода.

Ранее главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия раскритиковал это решение, сравнив его с первоапрельской шуткой. Почеттино, в свою очередь, заявил, что считает отмену дисквалификации справедливой.

«Моя реакция — как у всех. Я люблю этот спорт и доверяю его этической целостности. Мы празднуем это решение. 99 процентов людей согласны, что красная карточка была несправедливой. Я знаю и люблю Руди. Он отличный тренер и человек. Конечно, ему нужно защищать свою сторону», — приводит слова Почеттино журналист Бен Джейкобс.

Матч между сборными США и Бельгии за выход в четвертьфинал чемпионата мира состоится в ночь с 6 на 7 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.

США
2:0
Первый тайм: 1:0
Босния и Герцеговина
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
2.07.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Levi's Stadium
Главные тренеры
Маурисио Почеттино
Сергей Барбарез
Голы
США
Фоларин Балогун
45′
Малик Тилльман
82′
Составы команд
США
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
5
Энтони Робинсон
17
Малик Тилльман
4
Тайлер Адамс
20
Фоларин Балогун
64′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
8
Уэстон Маккенни
90′
7
Джованни Рейна
2
Сержиньо Дест
87′
14
Себастиан Берхалтер
10
Кристиан Пулишич
88′
9
Рикардо Пепи
Босния и Герцеговина
1
Никола Василь
7
Амар Дедич
4
Тарик Мухаремович
19
Керим Алайбегович
21
Степан Раделич
80′
10
Эрмедин Демирович
5
Сеад Колашинац
75′
15
Амар Мемич
8
Армин Гигович
51′
6
Беньямин Тахирович
14
Иван Шуньич
51′
26
Эрмин Махмич
18
Никола Катич
75′
23
Харис Табакович
11
Эдин Джеко
51′
20
Эсмир Байрактаревич
Статистика
США
Босния и Герцеговина
Желтые карточки
0
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
8
10
Удары в створ
2
3
Угловые
4
3
Фолы
7
13
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэл Клаус
(Бразилия)
Боковой судья
Дарио Эррера
(Аргентина)
Боковой судья
Данило Манис
(Бразилия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти