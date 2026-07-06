Почеттино о решении ФИФА по Балогуну: 99% согласны, что красная несправедлива

24-летний нападающий был удален на 64-й минуте встречи 1/16 финала ЧМ-2026 с Боснией и Герцеговиной (2:0) за опасный наступ на голеностоп защитника Тарика Мухаремовича. Однако позднее ФИФА разрешила Балогуну сыграть в следующем матче до окончательного рассмотрения эпизода.
Ранее главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия раскритиковал это решение, сравнив его с первоапрельской шуткой. Почеттино, в свою очередь, заявил, что считает отмену дисквалификации справедливой.
«Моя реакция — как у всех. Я люблю этот спорт и доверяю его этической целостности. Мы празднуем это решение. 99 процентов людей согласны, что красная карточка была несправедливой. Я знаю и люблю Руди. Он отличный тренер и человек. Конечно, ему нужно защищать свою сторону», — приводит слова Почеттино журналист Бен Джейкобс.
Матч между сборными США и Бельгии за выход в четвертьфинал чемпионата мира состоится в ночь с 6 на 7 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.
Маурисио Почеттино
Сергей Барбарез
Фоларин Балогун
45′
Малик Тилльман
82′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
5
Энтони Робинсон
17
Малик Тилльман
4
Тайлер Адамс
20
Фоларин Балогун
64′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
8
Уэстон Маккенни
90′
7
Джованни Рейна
2
Сержиньо Дест
87′
14
Себастиан Берхалтер
10
Кристиан Пулишич
88′
9
Рикардо Пепи
1
Никола Василь
7
Амар Дедич
4
Тарик Мухаремович
19
Керим Алайбегович
21
Степан Раделич
80′
10
Эрмедин Демирович
5
Сеад Колашинац
75′
15
Амар Мемич
8
Армин Гигович
51′
6
Беньямин Тахирович
14
Иван Шуньич
51′
26
Эрмин Махмич
18
Никола Катич
75′
23
Харис Табакович
11
Эдин Джеко
51′
20
Эсмир Байрактаревич
Главный судья
Рафаэл Клаус
(Бразилия)
Боковой судья
Дарио Эррера
(Аргентина)
Боковой судья
Данило Манис
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти