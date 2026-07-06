Почеттино о решении ФИФА по Балогуну: 99% согласны, что красная несправедлива

«Моя реакция — как у всех. Я люблю этот спорт и доверяю его этической целостности. Мы празднуем это решение. 99 процентов людей согласны, что красная карточка была несправедливой. Я знаю и люблю Руди. Он отличный тренер и человек. Конечно, ему нужно защищать свою сторону», — приводит слова Почеттино журналист Бен Джейкобс.