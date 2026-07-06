Златан: Норвегия делала joga bonita, Бразилия — joga не знаю что

«Когда лев голоден, он ест. Эта Норвегия напоминает мне Швецию на чемпионате мира 1994 года. Посмотрим, дойдут ли они так же далеко, как Швеция. Истории чем-то похожи, и за продолжением этой сказки приятно наблюдать.



Бразилия меня не убеждала с самого первого матча. Изменения, которые Карло Анчелотти сделал сегодня, не принесли результатов, а изменения, которые сделал Сольбаккен, дали результаты. Казалось, что Норвегия делала joga bonito [играла красиво], в то время как Бразилия делала joga… Я не знаю что. Они танцевали в ритме ветра», — приводит слова Ибрагимовича Globo.