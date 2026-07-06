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Златан: Норвегия делала joga bonita, Бразилия — joga не знаю что

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович высоко оценил игру сборной Норвегии в матче ⅛ финала ЧМ-2026 с Бразилией (2:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

По мнению шведа, нынешняя норвежская команда напоминает сборную Швеции, которая на ЧМ-1994 дошла до полуфинала и завоевала бронзовые медали.

Ибрагимович также подверг критике игру бразильцев и отметил, что тренерские решения наставника Норвегии Столе Сольбаккена оказались гораздо эффективнее замен, сделанных Карло Анчелотти.

«Когда лев голоден, он ест. Эта Норвегия напоминает мне Швецию на чемпионате мира 1994 года. Посмотрим, дойдут ли они так же далеко, как Швеция. Истории чем-то похожи, и за продолжением этой сказки приятно наблюдать.

Бразилия меня не убеждала с самого первого матча. Изменения, которые Карло Анчелотти сделал сегодня, не принесли результатов, а изменения, которые сделал Сольбаккен, дали результаты. Казалось, что Норвегия делала joga bonito [играла красиво], в то время как Бразилия делала joga… Я не знаю что. Они танцевали в ритме ветра», — приводит слова Ибрагимовича Globo.

Благодаря победе над Бразилией сборная Норвегии впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Следующим соперником команды Столе Сольбаккена станет сборная Англии. Матч пройдет 11 июля в Майами.

Бразилия
1:2
Первый тайм: 0:0
Норвегия
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
5.07.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Голы
Бразилия
Неймар
90+10′
Норвегия
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Нереализованные пенальти
Бразилия
Бруну Гимарайнс
14′
Составы команд
Бразилия
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Статистика
Бразилия
Норвегия
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
4
5
Угловые
5
5
Фолы
7
6
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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