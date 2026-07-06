Маркиньос извинился за вылет сборной Бразилии с чемпионата мира

Впервые за 36 лет бразильская команда не сумела выйти в четвертьфинал мирового первенства.
Защитник признал, что команда сама лишила себя шансов на продолжение борьбы, не реализовав свои моменты, включая пенальти, который в первом тайме не забил Бруно Гимарайнс.
«Мы допустили много ошибок, не использовав имеющиеся у нас моменты. У нас были пенальти и другие возможности. На чемпионате мира команда, которая допустит меньше ошибок, в итоге выходит в следующую стадию», — приводит слова Маркиньоса AFP.
Капитан бразильцев также отметил игру сборной Норвегии и ее лидера Эрлинга Холанда, оформившего дубль.
«Сегодня норвежская команда эффективно использовала имевшиеся у нее голевые шансы».
В завершение Маркиньос обратился к болельщикам, взяв ответственность за неудачное выступление команды.
«Теперь мы должны взять на себя ответственность. Я как капитан, мы как более опытные игроки должны взять на себя ответственность, чтобы будущие поколения могли работать спокойнее. Хочу извиниться перед бразильским народом, перед всеми, кто приехал сюда и стал свидетелем этого. Мы должны учиться на своих ошибках. У нового поколения есть четыре года, чтобы поработать и добиться больших успехов на следующем чемпионате мира».
Сборная Бразилии является самым титулованным участником чемпионатов мира с пятью победами на турнире. Однако с триумфального чемпионата мира 2002 года команда ни разу не сумела выйти в финал.
В четвертьфинале мирового первенства команда Норвегии встретится со сборной Англии. Матч состоится 11 июля в Майами.
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Неймар
90+10′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Бруну Гимарайнс
14′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти