Маркиньос извинился за вылет сборной Бразилии с чемпионата мира

«Теперь мы должны взять на себя ответственность. Я как капитан, мы как более опытные игроки должны взять на себя ответственность, чтобы будущие поколения могли работать спокойнее. Хочу извиниться перед бразильским народом, перед всеми, кто приехал сюда и стал свидетелем этого. Мы должны учиться на своих ошибках. У нового поколения есть четыре года, чтобы поработать и добиться больших успехов на следующем чемпионате мира».