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Politico: УЕФА поддержит Бельгию в споре с ФИФА по Балогуну

УЕФА поддержит Бельгию в споре с ФИФА из-за решения временно отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед матчем ⅛ финала ЧМ-2026.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

По данным Politico, Союз европейских футбольных ассоциаций совместно с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией обсуждает дальнейшие действия после решения ФИФА, однако окончательная позиция пока не утверждена.

Напомним, Балогун был удален на 64-й минуте матча 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0) за опасный наступ на голеностоп защитника Тарика Мухаремовича. Изначально форвард должен был пропустить встречу ⅛ финала ЧМ-2026 с Бельгией, однако позднее ФИФА временно приостановила его дисквалификацию и разрешила принять участие в игре.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/8 финала, 7.07.2026, 3:00
США
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Бельгия
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В Королевской бельгийской футбольной ассоциации заявили, что такое решение противоречит регламенту чемпионата мира. Ранее журналист Бен Джейкобс и издание The Guardian сообщили, что в пересмотр наказания лично вмешался президент США Дональд Трамп.

Матч между сборными США и Бельгии за выход в четвертьфинал чемпионата мира состоится в ночь с 6 на 7 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.