Politico: УЕФА поддержит Бельгию в споре с ФИФА по Балогуну

Напомним, Балогун был удален на 64-й минуте матча 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0) за опасный наступ на голеностоп защитника Тарика Мухаремовича. Изначально форвард должен был пропустить встречу ⅛ финала ЧМ-2026 с Бельгией, однако позднее ФИФА временно приостановила его дисквалификацию и разрешила принять участие в игре.