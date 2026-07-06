Politico: УЕФА поддержит Бельгию в споре с ФИФА по Балогуну

По данным Politico, Союз европейских футбольных ассоциаций совместно с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией обсуждает дальнейшие действия после решения ФИФА, однако окончательная позиция пока не утверждена.
Напомним, Балогун был удален на 64-й минуте матча 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0) за опасный наступ на голеностоп защитника Тарика Мухаремовича. Изначально форвард должен был пропустить встречу ⅛ финала ЧМ-2026 с Бельгией, однако позднее ФИФА временно приостановила его дисквалификацию и разрешила принять участие в игре.
В Королевской бельгийской футбольной ассоциации заявили, что такое решение противоречит регламенту чемпионата мира. Ранее журналист Бен Джейкобс и издание The Guardian сообщили, что в пересмотр наказания лично вмешался президент США Дональд Трамп.
Матч между сборными США и Бельгии за выход в четвертьфинал чемпионата мира состоится в ночь с 6 на 7 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.