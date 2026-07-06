«Это безумие». Клопп — о вмешательстве Трампа в дело Балогуна

«Это безумие, если это правда. Мое мнение: это наша игра, а не их. Если люди не имеют представления о футболе, то они не должны никак на него влиять. Это была красная карточка, называть это как-то иначе не имеет смысла. Я сочувствую Балогуну, потому что он сфолил ненамеренно. Но правила есть правила», — приводит слова Клоппа MagentaTV.