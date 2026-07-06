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«Это безумие». Клопп — о вмешательстве Трампа в дело Балогуна

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации с временной отменой дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна перед матчем ⅛ финала ЧМ-2026.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

Ранее журналист Бен Джейкобс и издание The Guardian сообщили, что в пересмотр наказания лично вмешался президент США Дональд Трамп, который обсудил ситуацию с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

«Это безумие, если это правда. Мое мнение: это наша игра, а не их. Если люди не имеют представления о футболе, то они не должны никак на него влиять. Это была красная карточка, называть это как-то иначе не имеет смысла. Я сочувствую Балогуну, потому что он сфолил ненамеренно. Но правила есть правила», — приводит слова Клоппа MagentaTV.

Напомним, Балогун получил прямую красную карточку в игре 1/16 финала ЧМ-2026 с Боснией и Герцеговиной (2:0) за опасный наступ на голеностоп защитника Тарика Мухаремовича. Форвард должен был пропустить следующий матч турнира, однако ФИФА временно приостановила его дисквалификацию и разрешила выйти на поле.

Матч ⅛ финала ЧМ-2026 между сборными США и Бельгии за выход в четвертьфинал чемпионата мира состоится в ночь с 6 на 7 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/8 финала, 7.07.2026, 3:00
США
-
Бельгия
-

Юрген Клопп присутствует на турнире как руководитель футбольных операций компании «Ред Булл». Накануне стало известно, что он возглавит сборную Германии, которая вылетела с ЧМ-2026 после поражения от Парагвая в 1/16 финала, вместо Юлиана Нагельсманна.