Холанд встретился с принцессой Норвегии в раздевалке: видео

Принцесса Норвегии Ингрид Александра и принц Норвегии Сверре Магнус поддержали норвежских футболистов на матче ⅛ чемпионата мира по футболу со сборной Бразилии в США. Матч завершился победой сборной Норвегии со счетом 2:1. Оба гола забил нападающий Эрлинг Холанд.
После победы принц и принцесса Норвегии посетили раздевалку команды. Принцесса обняла Холанда, на котором было только полотенце.
Норвегия впервые в истории вышла в ¼ финала чемпионата мира. Там подопечные Столе Сольбаккена встретятся со сборной Англией, которая обыграла ночью Мексику (3:2). Игра состоится в ночь на 13 июля.
С 1991 года королем Норвегии является Харальд V. Наследником 89-летнего монарха является принц Хокон. Его старшей дочери Ингрид Александре 22 года, в настоящий момент она находится на третьем месте в списке претендентов на норвежский престол.
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Неймар
90+10′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Бруну Гимарайнс
14′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти