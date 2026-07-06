Роналдо назвал виновника вылета Бразилии с ЧМ-2026

«Карло Анчелотти — один из величайших тренеров в истории футбола, но сегодня вечером он допустил слишком много ошибок. Я до сих пор не понимаю, почему Жоао Педро не попал в состав на чемпионат мира. У него был исключительный сезон, он в хорошей форме, и Бразилии нужен был нападающий, который мог бы предложить что-то другое», — приводит слова Роналдо AS.