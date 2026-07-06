Роналдо назвал виновника вылета Бразилии с ЧМ-2026

Бразильцы завершили выступление на турнире, уступив Норвегии со счетом 1:2 в матче ⅛ финала. По мнению легендарного форварда, решающую роль в поражении сыграли кадровые решения итальянского специалиста.
«Карло Анчелотти — один из величайших тренеров в истории футбола, но сегодня вечером он допустил слишком много ошибок. Я до сих пор не понимаю, почему Жоао Педро не попал в состав на чемпионат мира. У него был исключительный сезон, он в хорошей форме, и Бразилии нужен был нападающий, который мог бы предложить что-то другое», — приводит слова Роналдо AS.
Бывший нападающий также выразил недоумение тем, что мало игрового времени получил молодой форвард Эндрик.
«Затем посмотрим на Эндрика. Каждый раз, когда он выходил на поле, он проявлял энергию, агрессивность и непредсказуемость. Однако большую часть чемпионата мира он провел на скамейке запасных», — добавил Роналдо.
Жоао Педро провел яркий сезон в составе «Челси» и был признан лучшим игроком команды по итогам голосования болельщиков. В чемпионате Англии 24-летний форвард забил 15 мячей и отдал пять голевых передач, а во всех турнирах набрал 25 результативных действий.
Сборная Бразилии является самым титулованным участником чемпионатов мира с пятью победами на турнире. Однако с триумфального чемпионата мира 2002 года команда ни разу не сумела выйти в финал.
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Неймар
90+10′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Бруну Гимарайнс
14′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти