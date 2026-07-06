Глава МИД Бельгии раскритиковал отмену дисквалификации Балогуна

Форвард сборной США Фоларин Балогун был удален в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0) за опасный наступ на голеностоп защитника Тарика Мухаремовича. Изначально футболист должен был пропустить встречу с Бельгией, однако ФИФА временно приостановила действие дисквалификации и разрешила ему сыграть в матче за выход в четвертьфинал.