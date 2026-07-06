Глава МИД Бельгии раскритиковал отмену дисквалификации Балогуна

Форвард сборной США Фоларин Балогун был удален в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0) за опасный наступ на голеностоп защитника Тарика Мухаремовича. Изначально футболист должен был пропустить встречу с Бельгией, однако ФИФА временно приостановила действие дисквалификации и разрешила ему сыграть в матче за выход в четвертьфинал.
«Как бывший футбольный арбитр я всегда был привержен соблюдению правил и обеспечению справедливости решений. Это решение, безусловно, вызывает много вопросов», — приводит слова Прево Politico.
Глава бельгийского МИД подчеркнул, что если информация о возможном влиянии телефонного звонка на пересмотр наказания подтвердится, это поставит под сомнение принципы честной игры и независимость решений ФИФА.
Ранее журналист Бен Джейкобс и издание The Guardian сообщили, что президент США Дональд Трамп якобы лично обсудил ситуацию с главой ФИФА Джанни Инфантино, после чего наказание Балогуна было пересмотрено.
Матч ⅛ финала ЧМ-2026 между сборными США и Бельгии за выход в четвертьфинал чемпионата мира состоится в ночь с 6 на 7 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.