Венгер назвал иммиграцию фактором успеха футбола Франции

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что считает одной из причин успехов французского футбола качественную систему подготовки игроков и влияние иммиграции. Об этом он заявил в подкасте Тони и Феликса Крооса.
«Наш успех обусловлен качеством образования, выявлением талантов, а также африканской иммиграцией. Если посмотреть на историю французского футбола, она тесно связана с иммиграцией», — сказал Венгер.
В качестве примеров специалист привел обладателей «Золотого мяча» Раймона Копа, Мишеля Платини и Зинедина Зидана, а также Карима Бензема и Усмана Дембеле, отметив их происхождение.
По мнению Венгера, многие семьи выбирают Францию благодаря возможностям для развития, а высокая конкуренция помогает талантливым игрокам быстрее прогрессировать.
Густаво Альфаро
Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
70′
12
Орландо Хиль
4
Хуан Хосе Касерес
6
Хуниор Алонсо
23
Матиас Галарса
2
Густаво Веласкес
8
Диего Гомес
14
Андрес Кубас
15
Густаво Гомес
71′
11
Маурисиу
10
Мигель Альмирон
71′
21
Габриэль Авалос
19
Хулио Энсисо
61′
24
Густаво Кабальеро
3
Омар Альдерете
58′
13
Хосе Канале
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
3
Люка Динь
11
Майкл Олисе
90+7′
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
6
Ману Коне
81′
14
Адриен Рабьо
7
Усман Дембеле
84′
24
Райан Шерки
12
Брэдли Барколя
19′
61′
20
Дезире Дуэ
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Боковой судья
Тимур Гайнуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Андрей Цапенко
(Узбекистан)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти