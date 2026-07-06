«Куда ты идешь, ФИФА?» Блаттер — об отмене карточки Балогуна

Йозеф Блаттер возглавлял ФИФА с июня 1998 года по октябрь 2015-го. В декабре 2015-го чиновник был отстранен комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности сроком на восемь лет в связи с коррупционными скандалами. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил срок отстранения до шести лет. В марте 2021 года официальный сайт организации объявил о новой дисквалификации Блаттера на шесть лет и восемь месяцев за различные нарушения кодекса этики.