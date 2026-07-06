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«Куда ты идешь, ФИФА?» Блаттер — об отмене карточки Балогуна

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер раскритиковал организацию на фоне скандала с отменой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

ФИФА 5 июля разрешила лучшему бомбардиру сборной США Фоларину Балогуну сыграть в ⅛ финала против Бельгии, хотя он должен был отбывать дисквалификацию за полученную в предыдущем матче прямую красную карточку. Дисциплинарный комитет ФИФА дал форварду испытательный срок на один год. СМИ писали, что в ФИФА по поводу Балогуна звонили из Белого дома.

«Красные карточки не отменяются после телефонных звонков политиков. Они пересматриваются только на основании правил, доказательств и решений независимых органов. Если президент США вмешивается в ситуацию, а затем игрок внезапно получает право сыграть в матче плей-офф чемпионата мира, вопрос неизбежен: куда ты идешь, ФИФА? Футбол никогда не должен превращаться в поле для политической власти», — написал спортивный функционер в социальной сети Х.

Йозеф Блаттер возглавлял ФИФА с июня 1998 года по октябрь 2015-го. В декабре 2015-го чиновник был отстранен комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности сроком на восемь лет в связи с коррупционными скандалами. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил срок отстранения до шести лет. В марте 2021 года официальный сайт организации объявил о новой дисквалификации Блаттера на шесть лет и восемь месяцев за различные нарушения кодекса этики.