Посол США отверг влияние Трампа на решение ФИФА по Балогуну

«Президент Трамп никогда бы не стал вмешиваться во внутреннюю работу ФИФА. Он поблагодарил ФИФА постфактум. Большинству футбольных болельщиков было очевидно, что эта красная карточка была неоправданной. Пересматривать важные решения полезно, чтобы матчи оставались честными», — написал Уайт.