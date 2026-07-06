Посол США отверг влияние Трампа на решение ФИФА по Балогуну

Посол США в Бельгии Билл Уайт прокомментировал решение ФИФА приостановить одноматчевую дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед игрой ⅛ финала чемпионата мира против Бельгии.
«Президент Трамп никогда бы не стал вмешиваться во внутреннюю работу ФИФА. Он поблагодарил ФИФА постфактум. Большинству футбольных болельщиков было очевидно, что эта красная карточка была неоправданной. Пересматривать важные решения полезно, чтобы матчи оставались честными», — написал Уайт.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп дважды связывался с президентом ФИФА Джанни Инфантино после удаления Балогуна и последующего решения дисциплинарного комитета приостановить его дисквалификацию с испытательным сроком на один год.
Благодаря этому решению форвард сможет принять участие в матче ⅛ финала чемпионата мира против сборной Бельгии.