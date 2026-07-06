Холанд назвал Норвегию одной из лучших сборных мира

«Думаю, то, как мы играли в этом матче, показывает, что Норвегия — фантастическая команда и одна из лучших сборных Европы и мира. На это у нас ушло 28 лет. Мне 25, так что вы не можете винить меня за это. Я невероятно горжусь своей страной и каждым», — сказал Холанд.