В УЕФА ищут соперника Инфантино на выборах главы ФИФА

Члены совета УЕФА работают над поиском кандидата, который сможет составить конкуренцию Джанни Инфантино на выборах президента ФИФА в 2027 году. Об этом сообщил журналист Ромен Молина.
По информации источника, обсуждения продолжались уже некоторое время, однако заметно активизировались после решения ФИФА приостановить действие красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогана. По мнению Молины, это вызвало недовольство среди ряда футбольных функционеров.
«Другие руководители мирового футбола обсуждают идею поиска альтернативы, потому что так больше нельзя. Однако между разговорами и действиями часто есть разница», — написал Молина.
Ранее дисциплинарный комитет ФИФА отменил дисквалификацию Балогана, благодаря чему форвард получил возможность сыграть в матче ⅛ финала чемпионата мира против Бельгии. Очередные выборы президента ФИФА запланированы на 18 марта 2027 года в Марокко.