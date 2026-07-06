«Провал». Жоаозиньо о выступлении сборной Бразилии на ЧМ-2026

Команда Карло Анчелотти занял первое место в своей группе, опередив Марокко, Шотландию и Гаити. В 1/16 финала бразильцы обыграли сборную Японии (2:1), а на следующей стадии плей-офф уступили норвежцам (1:2).
«Конечно, для всех в Бразилии результаты сборной на этом чемпионате мира — провал. Не это не та команда, которую мы привыкли видеть. Но я считаю, что федерация должна оставить Карло Анчелотти на посту главного тренера. У него было мало времени, чтобы что-то изменить в сборной. Если он останется до 2030 года, то мы увидим совсем другую команду», — приводит слова Жоаозиньо «Спорт-Экспресс».
Сборная Бразилии не сыграет в четвертьфинале мирового первенства впервые с 1990 года.
Жоаозиньо завершил карьеру футболиста в феврале 2026 года в возрасте 37 лет. За «Краснодар» полузащитник провел 217 матчей, в которых отличился 39 раз и сделал 56 ассистов. Также футболист выступал за болгарский «Левски», а в чемпионате России за московское «Динамо» (49 матчей и шесть забитых мячей) и «Сочи» (66 матчей и семь забитых мячей). Бразилец уехал из России по окончании сезона-2022/2023. Последним местом работы футболиста был клуб «Бразильенсе».
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Неймар
90+10′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Бруну Гимарайнс
14′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти