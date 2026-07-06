«Провал». Жоаозиньо о выступлении сборной Бразилии на ЧМ-2026

«Конечно, для всех в Бразилии результаты сборной на этом чемпионате мира — провал. Не это не та команда, которую мы привыкли видеть. Но я считаю, что федерация должна оставить Карло Анчелотти на посту главного тренера. У него было мало времени, чтобы что-то изменить в сборной. Если он останется до 2030 года, то мы увидим совсем другую команду», — приводит слова Жоаозиньо «Спорт-Экспресс».