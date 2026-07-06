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Президент ФИФА хочет приостановить отстранение Балогуна на ЧМ

Его наказание может быть изменено на годичный ипытательный срок.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

Глава ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал решение по делу форварда сборной США Фоларина Балогуна, чья дисквалификация на чемпионате мира-2026 была отменена.

25-летний нападающий был удален в матче 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной, который завершился победой американской команды со счетом 2:0. 5 июля стало известно, что дисциплинарный комитет ФИФА решил приостановить действие дисквалификации Балогуна, заменив наказание годичным испытательным сроком. Благодаря этому футболист сможет сыграть в матче ⅛ финала против сборной Бельгии.

«Я видел публичные комментарии относительно решения независимого дисциплинарного комитета ФИФА по делу Фоларина Балогуна и хотел бы вновь подчеркнуть фундаментальный принцип управления ФИФА. Судебные органы ФИФА независимы. Их независимость — ключевой элемент доверия и целостности футбола, и это всегда должно уважаться», — приводит пресс-служба ФИФА слова Инфантино.

Также президент ФИФА сообщил, что обсуждал эту ситуацию с президентом США Дональдом Трампом.

«Да, я регулярно обсуждаю вопросы, связанные с чемпионатом мира, с президентом США. По этому делу мне действительно позвонил президент Дональд Трамп — так же, как мне звонят главы государств, правительственные чиновники, футбольные функционеры и бизнес-лидеры со всего мира по самым разным вопросам. В ходе нашего разговора я объяснил, что идет юридический процесс с участием независимых судебных органов ФИФА и что дело будет в надлежащем порядке рассмотрено компетентными инстанциями. Так работает система ФИФА, и это принцип, который я всегда буду отстаивать», — отметил Инфантино.

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