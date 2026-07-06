Глава ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал решение по делу форварда сборной США Фоларина Балогуна, чья дисквалификация на чемпионате мира-2026 была отменена.
25-летний нападающий был удален в матче 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной, который завершился победой американской команды со счетом 2:0. 5 июля стало известно, что дисциплинарный комитет ФИФА решил приостановить действие дисквалификации Балогуна, заменив наказание годичным испытательным сроком. Благодаря этому футболист сможет сыграть в матче ⅛ финала против сборной Бельгии.
«Я видел публичные комментарии относительно решения независимого дисциплинарного комитета ФИФА по делу Фоларина Балогуна и хотел бы вновь подчеркнуть фундаментальный принцип управления ФИФА. Судебные органы ФИФА независимы. Их независимость — ключевой элемент доверия и целостности футбола, и это всегда должно уважаться», — приводит пресс-служба ФИФА слова Инфантино.
Также президент ФИФА сообщил, что обсуждал эту ситуацию с президентом США Дональдом Трампом.
«Да, я регулярно обсуждаю вопросы, связанные с чемпионатом мира, с президентом США. По этому делу мне действительно позвонил президент Дональд Трамп — так же, как мне звонят главы государств, правительственные чиновники, футбольные функционеры и бизнес-лидеры со всего мира по самым разным вопросам. В ходе нашего разговора я объяснил, что идет юридический процесс с участием независимых судебных органов ФИФА и что дело будет в надлежащем порядке рассмотрено компетентными инстанциями. Так работает система ФИФА, и это принцип, который я всегда буду отстаивать», — отметил Инфантино.
Президент ФИФА хочет приостановить отстранение Балогуна на ЧМ
Его наказание может быть изменено на годичный ипытательный срок.
Глава ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал решение по делу форварда сборной США Фоларина Балогуна, чья дисквалификация на чемпионате мира-2026 была отменена.