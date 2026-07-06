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Бывшим игрокам РПЛ из Узбекистана подарили машины за голы на ЧМ

Элдор Шомуродов и Аббос Файзуллаев получили китайские электромобили за голы.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
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Источник: РИА "Новости"

Игрокам сборной Узбекистана Аббосу Файзуллаеву и Элдору Шомуродову подарили автомобили за забитые мячи на чемпионате мира-2026. Об этом сообщает агентство Podrobno.uz.

Футболистам вручили премиальные китайские кроссоверы Xpeng X9. Стоимость таких машин в зависимости от комплектации составляет от 800 млн до почти 1 млрд сумов — примерно от $66,7 тыс. до $83,4 тыс.

По данным источника, автомобили стали подарком в знак признания заслуг игроков. Спонсором выступила одна из частных компаний Узбекистана.

На видео с церемонии, опубликованном Podrobno.uz, также видно, что был вручен еще один автомобиль. При этом не уточняется, кому именно достались ключи от третьей машины.

Сборная Узбекистана впервые в истории выступила на чемпионате мира. Команда, которую возглавляет Фабио Каннаваро, завершила турнир на групповом этапе, потерпев три поражения: от Колумбии — 1:3, Португалии — 0:5 и ДР Конго — 1:3. Узбекистан занял последнее место в своей группе.

Единственные голы команды на турнире забили Файзуллаев и Шомуродов. Файзуллаев стал автором первого мяча сборной Узбекистана в истории чемпионатов мира, отличившись на 60-й минуте встречи с Колумбией. Шомуродов забил в матче против ДР Конго, а его гол позднее признали лучшим на групповом этапе турнира.

Оба футболиста ранее выступали в Российской премьер-лиге. Шомуродов играл за «Ростов» с 2017 по 2020 год, а Файзуллаев представлял ЦСКА с 2023 по 2025 год. В 2025 году оба перешли в турецкий «Истанбул Башакшехир».