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ФИФА отклонила протест Бельгии на допуск Балогуна к матчу ⅛ финала ЧМ

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) уже отрегировала на отклонение.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
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Источник: Getty Images

Апелляционный комитет ФИФА признал неприемлемым запрос Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) об оспаривании решения по приостановлению дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

Таким образом, форвард сможет принять участие в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026 против сборной Бельгии.

«Запрос был признан неприемлемым на том основании, что RBFA не является стороной процесса и, как следствие, не имеет процессуального права обжаловать данное решение», — говорится в заявлении ФИФА.

В бельгийской ассоциации ранее заявляли, что ФИФА фактически заблокировала возможность оспорить решение. По версии RBFA, бельгийцы направили запрос с просьбой предоставить копию решения и разъяснить процедуру, однако ФИФА расценила это обращение как апелляцию и дала ассоциации лишь несколько часов на ее оформление, после чего признала ее недопустимой. Отмечается, что председатель Апелляционного комитета ФИФА Нил Эгглстон, представляющий США, не участвовал в вынесении решения. Всего в состав апелляционного комитета входят 12 человек, включая россиянку Ларису Захарову.

Балогун был удален в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины за грубый фол и должен был пропустить встречу с Бельгией. Однако дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие дисквалификации, назначив игроку испытательный срок на один год. Ранее The Guardian сообщала, что президент США Дональд Трамп трижды звонил в ФИФА по поводу ситуации с Балогуном. Сам Трамп подтвердил на встрече с журналистами в Белом доме, что просил главу ФИФА Джанни Инфантино пересмотреть отстранение футболиста. Инфантино, в свою очередь, заявил о независимости органов ФИФА.

Журналист Фабрицио Романо также приводил заявление RBFA.

«RBFA проинформировала Федерацию футбола США о том, что она оспаривает право игрока участвовать в матче, если он будет включен в заявку. Это оставляет открытыми все дальнейшие действия», — говорится в сообщении.

Матч ⅛ финала ЧМ-2026 США — Бельгия пройдет 7 июля в Сиэтле. Начало — в 3:00 по московскому времени.

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Все коэффициенты
П1
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X
4.00
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