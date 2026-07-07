ФИФА отклонила протест Бельгии на допуск Балогуна к матчу ⅛ финала ЧМ

В бельгийской ассоциации ранее заявляли, что ФИФА фактически заблокировала возможность оспорить решение. По версии RBFA, бельгийцы направили запрос с просьбой предоставить копию решения и разъяснить процедуру, однако ФИФА расценила это обращение как апелляцию и дала ассоциации лишь несколько часов на ее оформление, после чего признала ее недопустимой. Отмечается, что председатель Апелляционного комитета ФИФА Нил Эгглстон, представляющий США, не участвовал в вынесении решения. Всего в состав апелляционного комитета входят 12 человек, включая россиянку Ларису Захарову.



Балогун был удален в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины за грубый фол и должен был пропустить встречу с Бельгией. Однако дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие дисквалификации, назначив игроку испытательный срок на один год. Ранее The Guardian сообщала, что президент США Дональд Трамп трижды звонил в ФИФА по поводу ситуации с Балогуном. Сам Трамп подтвердил на встрече с журналистами в Белом доме, что просил главу ФИФА Джанни Инфантино пересмотреть отстранение футболиста. Инфантино, в свою очередь, заявил о независимости органов ФИФА.



Журналист Фабрицио Романо также приводил заявление RBFA.