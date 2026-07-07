ФИФА представила мяч финала чемпионата мира — 2026

Международная федерация футбола (ФИФА) показала официальный мяч финального матча чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.



«Каждое касание имеет значение, когда за ним следит весь мир. Представляем Trionda Final», — говорится в сообщении ФИФА.



По конструкции панелей новый мяч полностью повторяет модель Trionda, используемую на турнире. Trionda Final выполнен в белом цвете с черно-золотыми элементами и красными деталями. Также на мяч нанесены названия городов, принимающих матчи чемпионата мира.



Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале ЧМ-2022 аргентинцы сыграли с Францией. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3, а в серии пенальти победу одержала Аргентина — 4:2.