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ФИФА представила мяч финала чемпионата мира — 2026

Финал состоится 19 июля в США.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
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Источник: Соцсети

Международная федерация футбола (ФИФА) показала официальный мяч финального матча чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

«Каждое касание имеет значение, когда за ним следит весь мир. Представляем Trionda Final», — говорится в сообщении ФИФА.

По конструкции панелей новый мяч полностью повторяет модель Trionda, используемую на турнире. Trionda Final выполнен в белом цвете с черно-золотыми элементами и красными деталями. Также на мяч нанесены названия городов, принимающих матчи чемпионата мира.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале ЧМ-2022 аргентинцы сыграли с Францией. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3, а в серии пенальти победу одержала Аргентина — 4:2.