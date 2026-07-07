Колосков ожидает импичмента Инфантино после ситуации с Балагуном

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков считает, что история с приостановкой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна может поставить под вопрос дальнейшее пребывание Джанни Инфантино на посту президента Международной федерации футбола. Об этом он заявил ТАСС.



Ранее дисциплинарный комитет ФИФА временно отменил дисквалификацию Балогуна, благодаря чему форвард получил право сыграть в матче ⅛ финала чемпионата мира против сборной Бельгии. Красную карточку футболист получил в игре 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной, завершившейся победой американцев со счетом 2:0.



Журналист Бен Джейкобс сообщал в соцсети X, что решение ФИФА было принято после звонка Инфантино из Белого дома. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что не указывал главе ФИФА, как действовать в ситуации с Балогуном, однако признал, что просил пересмотреть решение.



По словам Колоскова, просьба Трампа могла быть воспринята Инфантино как прямое указание.



«Если говорить мягко, Трамп попросил, а Инфантино воспринял это как распоряжение и выполнил. Получилось, что “Джанни хорошо сделал свою работу”. Реакция УЕФА уже прозвучала, и она, на мой взгляд, абсолютно справедлива. Думаю, другие конфедерации также должны дать оценку произошедшему и высказаться о грубом нарушении устава ФИФА со стороны президента организации. Посмотрим, как будут развиваться события. Полагаю, Европа может настаивать на чем-то вроде импичмента», — сказал Колосков.



Почетный президент Российского футбольного союза также не исключил, что Инфантино может сам покинуть должность. По его мнению, приостановить полномочия главы ФИФА способен совет организации. При этом Колосков отметил, что подобных прецедентов ранее не было, поэтому соответствующие процедуры прямо не прописаны в уставе ФИФА.



Он предположил, что ситуацией может заняться комитет по этике, который уже рассматривал громкие дела, в том числе в отношении бывшего главы УЕФА Мишеля Платини.



«Этот орган относится к юрисдикционным и формально никому не подчиняется. Хотя создается ощущение, что он лоялен Инфантино, поскольку был сформирован при нем. Тем не менее я уверен, что комитет мог бы рассмотреть вопрос о серьезных нарушениях устава и принять решение о приостановке полномочий», — добавил Колосков.



Сам Инфантино ранее заявил, что ФИФА действовала независимо при принятии решения по дисквалификации Балогуна. Однако Колосков считает, что подобное заявление не имеет большого значения.



«Инфантино — опытный юрист, он может объяснить что угодно, представить белое черным и наоборот. Если бы Федерация футбола США официально обратилась в дисциплинарный комитет, это соответствовало бы процедурам и не выглядело бы как политическое вмешательство. Но здесь Трамп попросил, Инфантино согласился, чтобы вопрос рассмотрели. Я вижу в этом нарушение принципа невмешательства политиков в работу ФИФА, а также принципа независимости юрисдикционных органов. Инфантино не должен давать им указания или формировать повестку — это прямое вмешательство в их деятельность», — заключил Колосков.