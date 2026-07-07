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Экс-игроки сборной России оценили последствия решения ФИФА

ФИФА отменила дисквалификацию лучшего бомбардира США Балогуна, за которого просил Дональд Трамп.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
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Бывший футболист сборной России Денис Глушаков заявил, что решение ФИФА отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна может настроить болельщиков против американской команды. Об этом он сказал в эфире Радио РБК.

Балогун должен был пропустить матч ⅛ финала чемпионата мира против Бельгии из-за красной карточки, полученной ранее. Однако дисциплинарный комитет ФИФА заменил дисквалификацию на испытательный срок. По данным СМИ, в связи с этой ситуацией президент США Дональд Трамп звонил главе ФИФА Джанни Инфантино, хотя сам Трамп утверждал, что не давал ему прямых указаний.

Глушаков назвал произошедшее беспрецедентным случаем и отметил, что такая ситуация «не красит футбол».

«Теперь против них будут болеть. Такого, наверное, никогда не было в истории. Можно было бы тогда и на чемпионате мира в России, если бы мы не забили хорватам пенальти, позвонить Владимиру Владимировичу и сказать: Давайте придумаем переигровку», — сказал бывший капитан «Спартака».

Экс-игрок сборной России Александр Самедов также считает, что ФИФА создала опасный прецедент, на который отреагирует футбольная общественность.

«Люди всё видят. Но бельгийцам всё равно нужно выходить и играть. Я не знаю всех деталей регламента, но такого раньше не помню — чтобы отменяли именно красную карточку. Это уже полностью политическая история», — отметил Самедов.

Бывший футбольный арбитр Игорь Егоров подчеркнул, что в регламенте не должно быть возможностей для подобных решений.

«Регламент — это футбольная конституция. Если в нем остаются лазейки, значит, система несовершенна. Если президент США попросил — и после этого начинают менять решения, это, конечно, неправильно», — сказал Егоров.

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