Бывший футболист сборной России Денис Глушаков заявил, что решение ФИФА отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна может настроить болельщиков против американской команды. Об этом он сказал в эфире Радио РБК.
Балогун должен был пропустить матч ⅛ финала чемпионата мира против Бельгии из-за красной карточки, полученной ранее. Однако дисциплинарный комитет ФИФА заменил дисквалификацию на испытательный срок. По данным СМИ, в связи с этой ситуацией президент США Дональд Трамп звонил главе ФИФА Джанни Инфантино, хотя сам Трамп утверждал, что не давал ему прямых указаний.
Глушаков назвал произошедшее беспрецедентным случаем и отметил, что такая ситуация «не красит футбол».
«Теперь против них будут болеть. Такого, наверное, никогда не было в истории. Можно было бы тогда и на чемпионате мира в России, если бы мы не забили хорватам пенальти, позвонить Владимиру Владимировичу и сказать: Давайте придумаем переигровку», — сказал бывший капитан «Спартака».
Экс-игрок сборной России Александр Самедов также считает, что ФИФА создала опасный прецедент, на который отреагирует футбольная общественность.
«Люди всё видят. Но бельгийцам всё равно нужно выходить и играть. Я не знаю всех деталей регламента, но такого раньше не помню — чтобы отменяли именно красную карточку. Это уже полностью политическая история», — отметил Самедов.
Бывший футбольный арбитр Игорь Егоров подчеркнул, что в регламенте не должно быть возможностей для подобных решений.
«Регламент — это футбольная конституция. Если в нем остаются лазейки, значит, система несовершенна. Если президент США попросил — и после этого начинают менять решения, это, конечно, неправильно», — сказал Егоров.
Экс-игроки сборной России оценили последствия решения ФИФА
ФИФА отменила дисквалификацию лучшего бомбардира США Балогуна, за которого просил Дональд Трамп.
Бывший футболист сборной России Денис Глушаков заявил, что решение ФИФА отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна может настроить болельщиков против американской команды. Об этом он сказал в эфире Радио РБК.