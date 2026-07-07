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Якин — о Швейцарии перед ⅛ финала ЧМ: Мы извлекли ценные уроки

Встреча запланирована на 7 июля в 23:00 мск.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался о предстоящем матче с Колумбией в ⅛ финала чемпионата мира — 2026.

7 июля состоится матч ⅛ финала ЧМ-2026 по футболу Швейцария — Колумбия. Игра пройдёт в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Обе сборные подошли к этому этапу непобеждёнными по итогам группового раунда.

«Мы вынесли важные уроки и стали сильнее не только с точки зрения игры, но и в психологическом плане.

Сборная Колумбии воплощает латиноамериканский футбольный стиль. Они действуют очень основательно, быстро и вертикально развивают атаки, а также делают ставку на сильные индивидуальные качества игроков», — цитирует Якина сайт ФИФА.

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