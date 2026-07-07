Якин — о Швейцарии перед ⅛ финала ЧМ: Мы извлекли ценные уроки

7 июля состоится матч ⅛ финала ЧМ-2026 по футболу Швейцария — Колумбия. Игра пройдёт в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Обе сборные подошли к этому этапу непобеждёнными по итогам группового раунда.



«Мы вынесли важные уроки и стали сильнее не только с точки зрения игры, но и в психологическом плане.



Сборная Колумбии воплощает латиноамериканский футбольный стиль. Они действуют очень основательно, быстро и вертикально развивают атаки, а также делают ставку на сильные индивидуальные качества игроков», — цитирует Якина сайт ФИФА.