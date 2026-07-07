Родри: Нельзя почивать на лаврах после победы над Португалией

«Мы знали, что Португалия будет играть от обороны. Обе команды были равны по силам и очень сосредоточены на сохранении владения мячом. В целом, я считаю, что мы провели хорошую игру.



В конце концов, мы воспользовались своим шансом и решили исход матча. Но мы не можем почивать на лаврах. Мы в восторге от победы», — приводит слова Родри пресс-служба ФИФА.