Родри: Нельзя почивать на лаврах после победы над Португалией

Полузащитник испанской сборной был признан лучшим игроком встречи после победы со счетом 1:0. Родри вышел в стартовом составе и стал одним из ключевых футболистов матча, выполнив 98 точных передач и преодолев 11,9 километра — больше любого другого игрока.
По словам хавбека, испанцы ожидали закрытой игры со стороны соперника и понимали, что исход противостояния может решить всего один эпизод.
«Мы знали, что Португалия будет играть от обороны. Обе команды были равны по силам и очень сосредоточены на сохранении владения мячом. В целом, я считаю, что мы провели хорошую игру.
В конце концов, мы воспользовались своим шансом и решили исход матча. Но мы не можем почивать на лаврах. Мы в восторге от победы», — приводит слова Родри пресс-служба ФИФА.
Благодаря этой победе сборная Испании вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где продолжит борьбу за титул. За выход в полуфинал испанцы поборются с национальной командой Бельгии. Встреча между командами пройдет 10 июля в Лос-Анджелесе.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Микель Мерино
(Ферран Торрес)
90+1′
1
Диогу Кошта
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
90+4′
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
71′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
56′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
83′
10
Бернарду Силва
89′
11
Жоау Феликс
71′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
26
Франсишку Консейсау
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
15
Алекс Баэна
75′
7
Ферран Торрес
90+8′
10
Дани Ольмо
85′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
90′
26
Борха Иглесиас
20
Педри
85′
8
Фабиан Руис
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Антонио Гарсия
(Уругвай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти