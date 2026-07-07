Стало известно, кто возглавит сборную Португалии после ЧМ-2026

По информации источника, 71-летний португальский специалист является главным кандидатом президента Португальской футбольной федерации (FPF) на пост главного тренера. Ожидается, что именно Жезуш начнет новый цикл подготовки к Евро-2028 и ЧМ-2030, который Португалия примет совместно с Испанией и Марокко.
Этим летом Жезуш покинул саудовский «Аль-Наср», который он возглавил в июле 2025 года. До этого он руководил «Бенфикой» (2009−2015, 2020−2021), «Спортингом» (2015−2018), «Аль-Хилялем» (2018−2019, 2023−2025), «Фламенго» (2019−2020) и «Фенербахче» (2022−2023).
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объявил об уходе из национальной команды после поражения от сборной Испании (0:1) в ⅛ финала ЧМ-2026. 52-летний испанец занимал этот пост с января 2023 года, сменив Фернанду Сантуша после ЧМ-2022 в Катаре.
ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Микель Мерино
(Ферран Торрес)
90+1′
1
Диогу Кошта
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
90+4′
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
71′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
56′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
83′
10
Бернарду Силва
89′
11
Жоау Феликс
71′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
26
Франсишку Консейсау
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
15
Алекс Баэна
75′
7
Ферран Торрес
90+8′
10
Дани Ольмо
85′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
90′
26
Борха Иглесиас
20
Педри
85′
8
Фабиан Руис
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Антонио Гарсия
(Уругвай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти