Стало известно, кто возглавит сборную Португалии после ЧМ-2026

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объявил об уходе из национальной команды после поражения от сборной Испании (0:1) в ⅛ финала ЧМ-2026. 52-летний испанец занимал этот пост с января 2023 года, сменив Фернанду Сантуша после ЧМ-2022 в Катаре.